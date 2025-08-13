Gió ngang khoảng trời xanh tập 3 lên sóng tối nay, 13/8, Mỹ Anh (Phương Oanh) đau đầu vì con trai bị tố đánh bạn ở trường. Camera đã ghi lại hết sự việc nên rất khó để bênh vực cho hành động của cậu bé. Vì vậy, Mỹ Anh đã nhờ Lam (Quỳnh Kool) dùng quan hệ của mình với bà chủ toà nhà để nhờ can thiệp.

Ở diễn biến khác, Ngân (Việt Hoa) và đồng nghiệp bị quản lý mắng vì bất cẩn dẫn đến làm mất sản phẩm giá trị của công ty nên buộc phải đền bù. Ngân rất bực vì bị kéo vào sự việc dù bản thân mình không có lỗi. Tuy nhiên, đồng nghiệp xấu tính của Ngân chỉ nói một câu tỉnh bơ: "Mày đi lâu mày phải chịu trách nhiệm".

Ngân đáp không có quy định nào cấm nhân viên đi vệ sinh trong giờ làm việc. Thêm vào đó, Ngân không bán hàng, không làm mất đồ nên không có nghĩa vụ phải đền bù. "Nhưng công ty có quy định làm mất cùng ca phải đền. Do mày đen thôi, chuẩn bị tiền mà đền đi", người này nói khiến Ngân sôi máu.

Trong khi đó, mẹ Lam tỏ vẻ lo lắng vì thần sắc của con gái không được tốt. Nhân tiện bà nhắc khéo Lam nên sớm sinh con để cân bằng nội tiết tố trong cơ thể và hỏi liệu vợ chồng cô có ai bị vô sinh không. Lam nói cô và Toàn (Tô Dũng) đã thống nhất chưa có con vội, khi nào ổn định kinh tế sẽ tính tiếp.

Ngân sẽ xử lý đồng nghiệp xấu tính thế nào? Mỹ Anh giải quyết vụ việc của con trai ra sao? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 3 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.