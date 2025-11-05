Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 39 lên sóng tối nay, 5/11, Đăng (Doãn Quốc Đam) chọn đối diện với Linh (Lan Phương) để thẳng thắn một lần. "Em nói mối quan hệ của chúng ta là lợi ích và những gì đã xảy ra là những thứ không ra gì, muốn quên đi. Giờ tại sao?", Đăng nói. Linh thừa nhận đúng là mình đã nói như vậy nhưng bây giờ đổi ý và rút lại tất cả những gì mình đã nói.

Trong khi đó, khi đã phát giác mối quan hệ ngoài luồng của chồng, Mỹ Anh (Phương Oanh) lên tận nhà Linh để nói chuyện. Đáp lại lời Linh phàn nàn về chuyện ban quản lý chung cư không mặn mà giải quyết kiến nghị của cô về chất lượng đèn ở hành lang, Mỹ Anh trả lời với vẻ mặt lạnh băng: "Do Linh ở đây chỉ là thuê nhà, mượn nhà nên ý kiến không có giá trị". Câu trả lời có ý dằn mặt của chính thất khiến Linh khựng lại.

Ở diễn biến khác, Ngân (Việt Hoa) không giấu được tâm trạng hạnh phúc trước mặt cô bạn cùng phòng. Lam (Quỳnh Kool) quyết không từ bỏ và đòi xem bằng được tin nhắn của Ngân, tìm hiểu xem người cô bạn đang hẹn hò là ai.

Ngân có chịu thừa nhận mối quan hệ với Dũng (Phùng Đức Hiếu)? Mỹ Anh sẽ lột mặt nạ Linh? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 39 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.