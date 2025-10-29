Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 36 lên sóng tối nay, 29/10, Linh (Lan Phương) tiếp tục hẹn gặp Mỹ Anh (Phương Oanh) ngoài quán để bàn về việc hợp tác. Cả hai thống nhất coi nhau như bạn bè cho thân mật. Trời đổ mưa, Đăng (Doãn Quốc Đam) lái xe đến quán để đón vợ. Anh che ô cho Mỹ Anh lên xe rồi lái đi trong ánh mắt ghen tuông cực độ của Linh. Cô nàng thêm một lần nữa hụt hẫng khi gọi điện cho đối tác để gợi ý đi ăn cùng nhau nhưng bị từ chối.

Trong khi đó, việc Ngân (Việt Hoa) và Dũng (Phùng Đức Hiếu) giả hẹn hò để làm đẹp lòng hai mẹ cuối cùng đã bị lộ. Cặp đôi cãi nhau và không ngừng tố nhau trước mặt phụ huynh và nói đã giao kèo để được yên ổn. Dù rất bức xúc vì bị lừa nhưng sau khi mắng mỏ một hồi, hai bà yêu cầu Dũng và Ngân nghiêm túc tìm hiểu nhau nếu không đừng nhìn mặt đấng sinh thành.

Dũng và Ngân sẽ thử hẹn hò để làm hài lòng 2 mẹ? Linh sẽ làm gì để phá cuộc hôn nhân của Đăng và Mỹ Anh? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 36 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.