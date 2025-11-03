Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 37 lên sóng tối nay, 3/11, Ngân (Việt Hoa) không ngờ lại gặp Dũng (Phùng Đức Hiếu) khi tới khai trương quán trà của Mỹ Anh (Phương Oanh). Ngân nhận là em gái chủ quán đồng thời dằn mặt Dũng, thậm chí còn dọa sẽ mách Mỹ Anh đuổi việc Dũng nếu anh làm việc không đàng hoàng.

Linh đụng độ Đăng ở chung cư.

Không chỉ đến chúc mừng Mỹ Anh khai trương quán, Linh (Lan Phương) còn khiến Đăng (Doãn Quốc Đam) đứng ngồi không yên khi quyết định chuyển đến chung cư mình đang ở. Không những vậy Linh còn thuê luôn căn hộ ở tầng trên để làm "hàng xóm gần". Mỹ Anh vô tư nên mời Linh xuống nhà ăn tối còn Linh mời Mỹ Anh lên nhà mình ăn hoa quả tráng miệng.

Linh tới quán trà của Mỹ Anh để chúc mừng khai trương.

Trong khi đó, Lam (Quỳnh Kool) thay đổi hẳn thái độ với Lâm (Hà Thành), thậm chí còn mua trà ở quán Mỹ Anh mời cậu em đồng nghiệp. "Chị quý em, chị mua cho em không được à?", Lam nói. Đoán trước Lam định nhờ mình một việc gì đó nên Lâm từ chối luôn khiến cô nàng chưng hửng. Lam tỏ ra khó hiểu khi trước đây Lâm luôn sẵn lòng giúp đỡ mình còn giờ đối xử với cô khác hẳn.

Lý do Lâm thay đổi thái độ với Lam? Đăng sẽ làm gì để đối phó với Linh? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 37 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.