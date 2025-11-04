Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 38 lên sóng tối nay, 4/11, Mỹ Anh (Phương Oanh) rủ cả chồng lên giúp Linh (Lan Phương) dọn nhà. Cô còn nhắn nhủ Linh có việc gì cần cứ nhờ nhưng Đăng (Doãn Quốc Đam) khó chịu ra mặt. Khi Đăng chuẩn bị khoan tường để bắt đinh treo tranh, Linh nói: "Để em xem lúc khoan tay có giống như là lúc anh câu mực không?" bất chấp việc Mỹ Anh đang ở đó. Đăng lo lắng quay sang nhìn thái độ của vợ, chỉ sợ mọi việc bại lộ.

Trong khi đó, Lam (Quỳnh Kool) không ngại "bóc phốt" Ngân (Việt Hoa) trước mặt Dũng (Phùng Đức Hiếu) ở quán trà, ám chỉ cô đang có tình cảm với ai đó. Ngân chỉ nhận người đó là bạn nhưng Lam liền nói "có khi là bạn đời đến nơi" khiến cô đỏ mặt. Lam nói chưa từng thấy gương mặt nũng nịu ngại ngùng này của Ngân bởi cô chỉ có biểu hiện đó trước mặt người yêu. Tuy vậy, Ngân vẫn liên tục phủ nhận khiến Lam càng nghi ngờ và gọi tên đó chính là con bác Bơ. "Thôi Lam", Ngân quát lên như thể Lam nói trúng tim đen.

Ở diễn biến khác, Lam đi đổ rác thì gặp Ngân. Lam tra hỏi bằng được xem ai đưa Ngân về. Ngân vô cùng ngại ngùng nhưng yêu cầu Lam ngừng suy diễn nhưng bất giác nhắc tới Toàn (Tô Dũng) khiến cô bực bội.

Dũng và Ngân chính thức hẹn hò? Liệu Mỹ Anh có nhận ra mối quan hệ bất thường của chồng và Linh? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 38 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.