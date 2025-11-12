Tối ngày 11/11 vừa qua, giới yêu xe tại TP.HCM không khỏi bất ngờ trước buổi tụ họp của dàn xe đắt tiền. Dàn xe này gồm bốn chiếc siêu xe và một chiếc xe sang. Ước tính, tổng giá trị dàn xe lên tới hơn 70 tỷ đồng, trong đó ba chiếc siêu xe thuộc diện hàng hiếm ở Việt Nam.

Trong số 4 siêu xe, chiếc Lamborghini Aventador SV gây chú ý nhất nhờ ngoại thất màu vàng nhám và sự đặc biệt của nó. Đây là một trong ba chiếc Aventador phiên bản này tại Việt Nam, từng thuộc sở hữu của đại gia Hà Nội và đang được một đơn vị kinh doanh xe có tiếng ở TP.HCM. Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, xe là bản Roadster (mui trần), về nước ta từ năm 2016 và nhập khẩu bởi đại lý tư nhân.

Aventador SV ra mắt lần đầu năm 2015, gồm hai biến thể là Coupe (mui cứng) và Roadster (mui trần). Mẫu xe này ra đời nhằm thay thế “đàn anh” Aventador LP700-4 đã trình làng từ năm 2011. Hãng siêu xe Italy cho biết, chỉ có 600 chiếc SV bản mui cứng và 500 chiếc bản mui trần được sản xuất trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh “Nhựa”) là người đầu tiên sở hữu mẫu xe này.

Một siêu xe khác đặc biệt không kém và cũng đến từ thương hiệu siêu xe Italy: chiếc Ferrari 812. Tuy nhiên, đây là chiếc 812 thuộc phiên bản GTS (mui trần), khác với bản Superfast (mui cứng). Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 4 chiếc Ferrari 812 tại Việt Nam, gồm 2 chiếc bản GTS và 2 chiếc bản Superfast.

Ngoài đại gia Sài Gòn sở hữu chiếc 812 GTS trong bài, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là chủ nhân chiếc 812 GTS còn lại và 1 chiếc 812 Superfast màu đen. Mẫu xe này đang có giá khoảng 25 tỷ đồng trên thị trường.

So với bản mui cứng (Superfast), điểm khác biệt lớn nhất trên Ferrari 812 GTS nằm ở phần mui xếp có thể đóng/mở bằng mô-tơ điện chỉ trong 14 giây ngay cả khi xe lăn bánh ở vận tốc dưới 45 km/h. Ngoài ra, thiết kế thay đổi nhẹ khi không còn phần kính nằm nghiêng từ mui xe kéo dài xuống phía đuôi.

Bên dưới nắp ca-pô chiếc Ferrari 812 GTS là động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 789 mã lực cùng 718 Nm mô-men xoắn cực đại. Đây cũng là động cơ hút khí tự nhiên mạnh nhất mà Ferrari từng sản xuất. Siêu xe này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.

Bên cạnh hai siêu xe hàng hiếm kể trên, chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 thu hút sự quan tâm của giới yêu xe không kém. Không chỉ là một trong ba chiếc Huracan LP610-4 có ngoại thất mang màu xanh cốm Verde Mantis hiếm hoi tại Việt Nam, chiếc siêu xe này còn đặc biệt hơn khi thuộc sở hữu của em trai đại gia Phan Thành, một người chơi xe nổi tiếng ở TP.HCM.

Xe được nhập khẩu về Việt Nam từ cuối năm 2015. Đây là món quà quà sinh nhật mà gia đình tặng cho em trai của Phan Thành mới 17 tuổi, có giá lăn bánh ước tính hơn 15 tỷ đồng tại thời điểm mua mới. Dù đã về nước 10 năm, song số lần chiếc siêu xe xuất hiện trên đường phố rất ít.

Lamborghini Huracan LP610-4 được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít. Cỗ máy này cho công suất tối đa 601 mã lực, 560 Nm mô-men xoắn. Khả năng bứt tốc từ 0-100 km/h của xe khá ấn tượng khi chỉ tốn 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h.

Cuối cùng là chiếc McLaren 720S từng thuộc sở hữu của một đại gia An Giang. Nguyên bản, xe có ngoại thất sơn màu cam McLaren Orange đặc trưng của dòng xe này nhưng được chủ nhân đổi màu bằng phương pháp dán decal. Xe được nâng cấp thêm một số chi tiết trong gói độ bodykit của thương hiệu Ryft.

Cùng với Huracan, 720S cũng là mẫu siêu xe được mệnh danh như “siêu xe quốc dân” tại Việt Nam do số lượng lên đến 20 chiếc, dù giá bán không rẻ khi lên đến hơn 23 tỷ đồng với bản mui cứng và tăng lên 27 tỷ đồng với bản mui trần. Dòng xe này từng được nhiều tay chơi xe nổi tiếng sử dụng, trong đó có doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đô la).

Ngoài ra, một đại gia khác sử dụng chiếc Bentley Bentayga để trưng bày cùng bốn siêu xe kể trên. Mẫu xe siêu sang có giá khoảng 18 tỷ đồng khi mua mới, được nhiều đại gia Việt yêu thích nhờ giá bán hợp lý và sự sang trọng mang lại. Đại gia Phan Thành, đại gia Hoàng Kim Khánh, đại gia Hoàng Mạnh Trường (bầu Trường Ninh Bình),… là những người đang sở hữu Bentayga

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!