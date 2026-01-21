Ferrari vốn là hãng siêu xe được nhiều đại gia Việt yêu thích, trong đó mẫu 488 từng được mệnh danh “siêu xe quốc dân” tại Việt Nam. Tuy nhiên, số phận mẫu xe này không mấy may mắn, khi có tới 3 chiếc gặp tai nạn.

Trong số đó, chiếc Ferrari 488 GTB của đại gia Hà Nội kín tiếng bị hư hỏng nặng nhất. Mới đây, siêu xe này đã lăn bánh trở lại sau thời gian dài sửa chữa, phục hồi. Diện mạo mới của xe vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu xe.

Cách đây 4 năm, vào ngày 21/07/2022, thông tin chiếc Ferrari 488 bị tai nạn ở khu vực Long Biên (TP.Hà Nội) khiến nhiều người bất ngờ. Thời điểm đó, sau khi sửa chữa và bảo dưỡng tại đại lý Volvo Việt Nam, chiếc xe được kỹ thuật viên của Volvo cầm lái để kiểm tra trước khi bàn giao tới chủ nhân.

Sau đó, xe bị mất lái và đâm trực diện vào gốc cây ven đường. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe cùng nhiều bộ phận hư hỏng nặng.

Tới giữa năm 2024, chiếc xe đã xuất hiện trở lại trên đường phố Hà Nội với diện mạo mới. Tuy nhiên, chủ nhân nhanh chóng chuyển siêu xe này vào Nam để tinh chỉnh một số hạng mục. Phải đến giữa năm 2025, chiếc Ferrari về tay chủ nhân và thường xuyên được sử dụng hơn.

Về ngoại thất, nước sơn màu đỏ Rosso Corsa nguyên bản của xe thay bằng màu sơn đỏ đậm hơn. Tổng quan bên ngoài cho thấy, mọi chi tiết đều đã làm mới. Cản trước, vòm bánh trước, gương chiếu hậu và nắp ca-pô vốn bị hư hỏng nặng nhất đều được thay mới hoàn toàn.

Để tạo điểm nhấn cho xe, chủ nhân chiếc Ferrari đã sơn líp cản trước màu trắng. Ngoài ra, nắp ca-pô sơn hai đường viền màu trắng chạy dọc đến khoang động cơ phía sau. Hai bên thân xe cũng sơn đường viền màu trắng, kéo dài đến phía đuôi xe.

Cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu một bên từng bị vỡ nát, do đó chủ xe phải thay mới toàn bộ. Theo tham khảo từ thị trường Mỹ, giá một cặp đèn Ferrari 488 chính hãng khoảng 25.000 USD, tương đương khoảng 650 triệu đồng. Ốp hốc đèn bằng sợi carbon nhiều khả năng được giữ nguyên, do không bị hư hỏng sau vụ va chạm.

Bộ la-zăng 5 chấu đơn ban đầu đã thay thế bởi bộ mâm 5 chấu kép dạng ngôi sao, kích thước 20 inch và mạ crôm sáng bóng. Thiết kế này gần giống với bộ mâm 5 chấu trên mẫu xe “đàn em” Ferrari F8 Tributo. Bên trong giữ nguyên cùm phanh màu đỏ, tạo nên phong cách “tông xuyệt tông” với tổng thể xe.

Ferrari 488 GTB được trang bị động cơ V8 tăng áp kép dung tích 3.9 lít, cho ra công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp mang công nghệ F1, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn vỏn vẹn 3 giây cùng tốc độ tối đa 330 km/h.

Tính đến nay, cả ba chiếc Ferrari 488 bị tai nạn, gồm chiếc 488 GTB trong bài, chiếc 488 GTB từng của ca sĩ Tuấn Hưng và chiếc 488 Pista Spider của đại gia Hà Nội, đều đã sửa chữa và khôi phục lại nguyên bản. Tuy nhiên, chỉ hai xe trong số đó thường xuyên được chủ nhân sử dụng trở lại.

