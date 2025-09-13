Các bạn trẻ thích thú trải nghiệm thực tế hiệu quả của công nghệ phún xạ kim loại cơ chế phản xạ nhiệt trên một dòng phim cách nhiệt nổi bật hiện nay.

An toàn - xu hướng văn hóa lái xe hiện đại

Ở các đô thị lớn, nắng nóng gay gắt và mật độ giao thông dày đặc đang là thách thức lớn với người lái xe. Ánh nắng xuyên qua kính không chỉ gây mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nguy cơ từ tia cực tím, tia hồng ngoại - tác nhân gây lão hóa và ung thư da. Vì vậy, ngày càng nhiều người trẻ ưu tiên phim cách nhiệt công nghệ cao để bảo vệ sức khỏe và lái xe an toàn. Anh Phạm Duy Thanh (26 tuổi, Long Biên) chia sẻ: “Mình luôn chọn phim cách nhiệt loại tốt, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và giúp việc lái xe thoải mái hơn.”

Chủ một Đại lý ủy quyền của Inmax và BTV kênh Xe Hay trải nghiệm hiệu quả công nghệ đem lại trên các dòng phim cách nhiệt

Trong số các thương hiệu tiên phong, Inmax nổi bật với công nghệ phún xạ 12 lớp kim loại, chặn 99% tia UV và hơn 90% tia hồng ngoại. Giải pháp này không chỉ giữ khoang xe mát, giảm nóng rát và mỏi mắt, mà còn chống chói lóa, đảm bảo tầm nhìn an toàn trước nắng gắt hay đèn pha đối diện.

Công dụng cản nhiệt từ Inmax so sánh với dòng phim hấp thụ nhiệt tiêu biểu khác

Có thể thấy, tiêu chí “an toàn và sức khỏe” đang định hình xu hướng tiêu dùng của thế hệ lái xe trẻ. Việc đầu tư vào phim cách nhiệt chất lượng không chỉ dừng ở sự tiện ích, mà còn là lựa chọn lâu dài cho một lối sống văn minh và khoa học.

Giải pháp cho lối sống xanh

Với người trẻ đô thị, tác động môi trường từ việc sử dụng xe hơi ngày càng trở thành mối quan tâm lớn. Thói quen bật điều hòa ở mức cao khi trời nắng không chỉ làm tăng tiêu hao nhiên liệu mà còn gia tăng đáng kể lượng khí thải CO₂. Nghiên cứu cho thấy, giảm sử dụng điều hòa có thể tiết kiệm 5-10% nhiên liệu cho mỗi chuyến đi, đồng nghĩa với việc giảm áp lực lên hệ sinh thái vốn đang quá tải.

Dán phim cách nhiệt được các chuyên gia đánh giá góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu xe hơi và bớt phát thải ra môi trường

Ở góc độ môi trường, với công nghệ phản xạ nhiệt, Inmax là giải pháp xanh khi giúp khoang xe mát hơn, giảm nhu cầu điều hòa, tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế khí thải. Ứng dụng rộng rãi, công nghệ này mang lại lợi ích cho từng người lái và cả cộng đồng đô thị.

Inmax cũng triển khai nhiều chương trình tri ân khách hàng theo tinh thần sống xanh đô thị, như “Dán phim Inmax - Trúng xe điện VF3” (26/12/2024 - 25/12/2025) dành cho người dùng, hay “Đồng hành và phát triển” với quà tặng xe điện VF3 cho Đại lý.

“Tiêu dùng xanh” đang trở thành lựa chọn mới của giới trẻ đô thị, khi tiện ích cá nhân đi cùng trách nhiệm xã hội. Với định vị “lái xe an toàn – sống xanh cùng cộng đồng”, Inmax đồng hành cùng thế hệ trẻ kiến tạo lối sống bền vững và ý thức bảo vệ môi trường.

Dấu ấn định hình trào lưu

Điểm nhấn của Inmax không chỉ ở công nghệ mà còn ở cách thương hiệu gắn sản phẩm với trách nhiệm cộng đồng. Việc lựa chọn cầu thủ Nguyễn Xuân Son làm đại sứ đã giúp thông điệp về an toàn và bảo vệ môi trường lan tỏa mạnh mẽ, đồng thời tạo biểu tượng gần gũi với thế hệ tiêu dùng mới: năng động, truyền cảm hứng và đề cao lối sống xanh.

Đại sứ thương hiệu Nguyễn Xuân Son chụp ảnh cùng người hâm mộ

Inmax khẳng định vị thế bằng chất lượng, hơn 600 đại lý toàn quốc và bảo hành dài hạn, đồng thời lan tỏa giá trị lái xe an toàn, tiết kiệm và xanh. Đại diện thương hiệu Inmax - ông Nguyễn Văn Ty chia sẻ: “Inmax không chỉ là một thương hiệu phim cách nhiệt, mà còn là lời cam kết đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình an toàn - xanh - bền vững. Mỗi tấm phim dán trên xe không chỉ bảo vệ người lái trước ánh nắng gay gắt, mà còn góp phần giảm phát thải toàn cầu, ủng hộ xu thế lối sống xanh và khẳng định trách nhiệm xã hội của một thương hiệu tiên phong.”

Thông điệp “Lái xe an toàn - Sống xanh cùng Inmax” đang trở thành phong trào tiêu dùng văn minh, được thế hệ trẻ đô thị hưởng ứng mạnh mẽ. Với công nghệ tối ưu bảo vệ sức khỏe và môi trường, Inmax dần định hình tiêu chuẩn mới cho ngành phim cách nhiệt, nơi giá trị sản phẩm gắn liền với công dụng thiết thực và trách nhiệm cộng đồng.

