Ngày 4/6, lãnh đạo UBND xã Bình Giã cho biết địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa kèm giông lốc xảy ra vào chiều tối qua (3/6).

Theo ghi nhận tại ấp Hiệp Thành, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, gian bếp rộng khoảng 30m2 của nhà bà Thái Ngọc Bích (tổ 51, ấp Hiệp Thành) bị đổ sập hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra sự cố, gia đình bà Bích đang ăn cơm. Phát hiện căn nhà rung lắc dữ dội do gió lớn, bà Bích cùng hai người con kịp mở cửa chạy ra ngoài trước khi gian bếp đổ sập nên may mắn không ai bị thương.

Căn nhà của bà Bích bị tốc mái một phần. Ảnh: B.G

Tường gian bếp nhà bà Bích bị đổ sập. Ảnh: B.G

Ấp Hiệp Thành hiện có hơn 60 hộ trồng sầu riêng. Dù người dân đã chủ động chằng néo cây, cố định trái trước mùa mưa bão nhưng trận giông lốc vẫn khiến nhiều vườn cây bị thiệt hại.

Tại vườn sầu riêng rộng hơn 7.000m2 của ông Nguyễn Thanh Bình, hơn 600kg trái dự kiến thu hoạch trong khoảng 10-50 ngày tới đã bị gió quật rơi rụng xuống đất.

Những trái sầu riêng bị gió quật rụng. Ảnh: B.G

Sau khi nắm bắt tình hình, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng trong tối 3/6, sau cơn mưa lớn kèm gió mạnh, một số cây xanh trên địa bàn xã Kim Long bị ngã đổ, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Lực lượng dân quân xã Kim Long thu dọn cây xanh ngã đổ. Ảnh: K.L

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Kim Long đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực đến hiện trường thu dọn cây xanh ngã đổ và làm sạch mặt đường.