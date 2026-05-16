Tối 16/5, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Minh Chuyền - Chủ tịch UBND xã Ea Kar cho biết, địa phương đang chỉ đạo Công an xã xác minh vụ việc tủ hàng của một tiệm vàng bị gió lốc cuốn trôi ra đường, để thống kê thiệt hại về tài sản.

Tủ của tiệm vàng M.H. bị cuốn trôi ra đường. Ảnh: CT

Trước đó, chiều tối 15/5, trận mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường ở xã Ea Kar bị gãy đổ, nhiều nhà cửa bị tốc mái.

Đáng chú ý, một quầy hàng của tiệm vàng M.H. tại chợ trung tâm xã Ea Kar bị gió thổi bay ra đường, ước tính thiệt hại lớn.

Ngay sau đó, UBND xã Ea Kar đã điều động các lực lượng tại chỗ phối hợp với công an tổ chức phân luồng giao thông, dọn dẹp cây xanh gãy đổ để bảo đảm an toàn giao thông.

Theo báo cáo của UBND xã Ea Kar, trận giông lốc khiến 24 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 12 căn bị tốc mái hoàn toàn; 17 trang trại chăn nuôi bị thiệt hại về cơ sở vật chất.

Ngoài ra, có khoảng 60 cây xanh đô thị bị gãy đổ tại các tuyến đường liên thôn và khu vực trung tâm xã; 15 ngôi mộ cũng bị ảnh hưởng do cây xanh và trụ điện đổ đè lên.