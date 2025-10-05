Clip người phụ nữ thoát chết trong gang tấc tại xã Vạn An, Nghệ An (Nguồn: Người dân cung cấp):

Tối 5/10, bà Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết, trận giông lốc vừa xảy ra trên địa bàn xã Thông Thụ khiến hàng loạt ngôi nhà tốc mái, 2 căn nhà đổ sập.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 5/10, một cơn giông lốc mạnh kèm mưa lớn bất ngờ kéo về xã Thông Thụ. Gió xoáy mạnh đã cuốn sập 2 căn nhà của ông Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền (trú tại bản tái định cư Pù Xai Cáng và bản Mường Piệt).

Căn nhà của người dân ở xã Thông Thụ bị đổ sập sau trận giông lốc. Ảnh: CTV

Trận giông lốc cũng khiến 12 căn nhà khác ở các bản bị tốc mái, sập vách nhà, nhiều cây cối gãy đổ. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Thông Thụ, ban quản lý bản đã xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

"Hiện một hộ có nhà sập đã được bố trí ở tạm nhà người thân. Hộ còn lại được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa. Chính quyền địa phương sẽ kêu gọi các nguồn lực cùng dân bản góp sức dựng lại nhà cho các hộ bị thiệt hại", Chủ tịch xã Thông Thụ nói.

Mái nhà dân bị sập ở xã Thông Thụ. Ảnh: CTV

Tại xã Vạn An (Nghệ An), chiều cùng ngày cũng xuất hiện mưa kèm gió mạnh. Lốc xoáy cuốn mái tôn ra đường tỉnh lộ, đè lên một số xe máy dựng trước cửa hàng sửa chữa. Một số khu vực thuộc TP Vinh (cũ) và huyện Hưng Nguyên (cũ) cũng ghi nhận giông lốc khiến người dân đi đường phải dừng lại tìm nơi trú tạm.