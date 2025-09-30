XEM CLIP:

Sáng 29/9, một trận giông lốc xảy ra tại xã Chất Bình (tỉnh Ninh Bình) khiến hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hư hỏng. Trong đó, một ngôi nhà sập làm ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1957) tử vong, vợ là bà Nguyễn Thị Ngoan (SN 1957) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngôi nhà cấp 4 của ông Nguyễn Văn Quỳnh tan hoang sau cơn lốc.

Theo một người dân địa phương, sáng cùng ngày, khi ông Quỳnh cùng vợ đang ngồi đan lát thủ công mỹ nghệ thì giông lốc bất ngờ ập đến, làm sập tường nhà, đè trúng cả hai vợ chồng.

Khu vực nơi bà Nguyễn Thị Ngoan được mọi người cứu ra khỏi đống đổ nát.

Ngay sau khi nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương cùng lực lượng công an cơ sở chạy tới thì thấy bức tường đã đổ sập, đè lên cả hai vợ chồng. Mọi người nhanh chóng đưa bà Ngoan ra ngoài.

“Khi được cứu ra, bà Ngoan quá hoảng loạn, mê man nên chỉ nói chồng đang vào Nam với con trai, không có ở nhà. Sau đó, người em rể của ông Quỳnh đến và xác nhận ông vẫn ở nhà, mọi người mới vội bới đống gạch đổ. Lúc ấy, ông được tìm thấy trong tư thế nằm co dưới đống đổ nát”, một người dân kể lại.

Phần mái của ngôi nhà bị cuốn bay.

Bà Nguyễn Thị Thơm (em gái ông Quỳnh) chia sẻ: “Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận giông lốc lớn như vậy, cuốn bay hết mái tôn, ngói nhà của dân”. Gia đình ông Quỳnh có 4 người con (3 gái, 1 trai) đều làm ăn xa trong Nam. Khi ông qua đời, người thân cùng chính quyền địa phương thống nhất dựng rạp tại nhà văn hóa thôn, cách nhà khoảng 100m, để lo hậu sự.

“Anh tôi mất, anh em họ hàng và bà con trong xóm bàn bạc, thấy gia đình không còn nhà nữa nên quyết định tổ chức tang lễ tại nhà văn hóa. Người dân cũng nhiệt tình giúp đỡ các công việc. Thi thể anh tôi đang quàn tại đó, chờ các con về để làm đám tang”, bà Thơm nghẹn ngào cho biết.

Bà Thơm cho biết gia đình đang đợi con của anh trai về để làm đám tang

Theo ghi nhận của PV, ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Quỳnh được xây dựng từ hàng chục năm trước bằng cát, gạch và vữa vôi. Cơn lốc đã làm sập tường, kèo, xà nhà và cuốn bay toàn bộ mái ngói.

Tại nhà văn hóa thôn, rất đông người dân tập trung hỗ trợ gia đình dựng rạp, đồng thời chia sẻ, động viên trước mất mát quá lớn.

Đám tang của ông Quỳnh sẽ được tổ chức tại nhà văn hóa.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, vợ chồng ông Quỳnh có hoàn cảnh khó khăn. Các con đều đi làm ăn xa, hai ông bà ở quê chỉ trông vào mấy sào ruộng và nghề đan lát thủ công để trang trải cuộc sống.

Như đã đưa tin, sáng 29/9, tại xã Chất Bình xảy ra trận giông lốc làm gần 150 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; khiến 1 người tử vong, 9 người bị thương. Trong số này, 6 người phải nhập viện điều trị, 3 người được sơ cứu tại chỗ.

Người thân, hàng xóm đến giúp gia đình chuẩn bị lo hậu sự

Hiện chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu đối với các gia đình có người tử vong và bị thương.