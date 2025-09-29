Dù đã được chủ nhân di chuyển đến nơi được cho là an toàn, nhiều ô tô cá nhân vẫn bị hư hỏng nặng khi bão số 10 đổ bộ với sức gió giật trên cấp 12.

Chiếc ô tô của một người dân ở Thạch Lạc, Hà Tĩnh bị tường đổ, đè hỏng phần đầu. Ảnh: T.L

Trong bão số 3 và số 5 trước đó, nhiều chủ xe xót xa khi ô tô bị ngập nước, vỡ kính, hư hỏng nặng dù đỗ tại sảnh trung tâm thương mại. Rút kinh nghiệm, trước khi bão số 10 đổ bộ, người dân Hà Tĩnh và Nghệ An đã chủ động đưa xe đến những điểm được cho là an toàn như khuôn viên cây xăng, sân công viên hay trong các nhà xe có mái che.

Hàng loạt phương tiện ô tô và xe máy ở Hà Tĩnh bị mái tôn sập, đè hư hỏng. Ảnh: CTV

Thế nhưng, do bão số 10 có cường độ quá mạnh và quần thảo trong thời gian dài, nhiều ô tô vẫn bị tường, mái nhà, cây cổ thụ đổ đè gây hư hỏng. Tại Hà Tĩnh, một số xe đỗ ở sảnh khách sạn bị biển quảng cáo, ngói vỡ rơi trúng làm vỡ kính, hư hại nặng. Ở Nghệ An, một chiếc Maybach siêu sang cũng rơi vào cảnh tương tự khi bị tôn rơi trúng.

Xe Maybach của một người dân Nghệ An bị tấm tôn rơi đè trúng. Ảnh: CTV

Chiếc xe Innova ở Thanh Hóa hư hỏng nặng sau cơn bão. Ảnh: CTV

Sau mỗi trận bão, rất nhiều phương tiện ô tô cá nhân bị hư hỏng. Ảnh: CTV

Đặc biệt, tại xã Hoằng Giang (Thanh Hóa), một chiếc xe 7 chỗ bị gió lốc hất văng xuống hồ, hư hỏng nặng, khiến người dân bàng hoàng trước sức tàn phá khủng khiếp sau bão.

Chiếc ô tô bị giông lốc cuốn bay xuống hồ nước. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Hoằng Giang, đến thời điểm hiện tại chưa thống kê được thiệt hại, chính quyền địa phương và người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả của bão số 10.