10 tuổi, bé Lò Thị Nhân (quê Sơn La) đã quen thuộc với từng ngóc ngách Bệnh viện Nhi Trung ương bởi thời gian ở viện của bé ba năm nay nhiều hơn ở nhà. Cuối năm 2024, bé Nhân được phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp. Suốt 2,5 năm qua, cô bé gần như chưa được về nhà, có thời điểm phải dùng thuốc hằng ngày và điều trị kéo dài, xen kẽ các đợt truyền thuốc theo phác đồ.

Yêu thích ca nhạc, Nhân là nhân tố quen thuộc trong các tiết mục văn nghệ do các bệnh nhi ở viện biểu diễn. "Em thích được nhìn các bạn vui", cô bé nói sau khi kết thúc chương trình ca hát tại Ngày hội cho bé do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay.

Chị Trình (Ninh Bình) - mẹ một bệnh nhi khác, tâm sự những chương trình văn nghệ với sự tham gia của cả ca sĩ chuyên nghiệp và những ca sĩ nhí nghiệp dư như Nhân đã truyền động lực và niềm tin trong hành trình điều trị của các bé như con chị.

"Các con ở viện nhiều hơn ở nhà. Thấy các bạn vui, con cũng vui lây. Những chương trình như vậy thực sự đã giữ trọn niềm vui tuổi thơ của các cháu nhỏ", chị chia sẻ.

Trung bình một ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 4.000-5.000 bệnh nhi đến khám, khoảng 2.000 em nằm điều trị nội trú, trong đó có rất nhiều ca bệnh nặng, đến từ các tỉnh xa xôi, nằm trường kỳ tại bệnh viện. Dịp Tết Thiếu nhi năm nay, khi nhiều em nhỏ được vui chơi bên gia đình thì các bệnh nhi này vẫn đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bên cạnh nhiệm vụ điều trị chuyên môn, việc chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi luôn được chú trọng. Đối với những trẻ phải điều trị dài ngày hoặc mắc bệnh nặng, các hoạt động vui chơi, giao lưu và nhận sự quan tâm từ cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, giúp các em giảm căng thẳng, tạo tâm lý tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay là chương trình “Ngày hội của bé - Lan tỏa yêu thương”, được tổ chức dành cho bệnh nhi nội trú và ngoại trú với nhiều hoạt động phong phú.

Trong đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm văn nghệ, xiếc, ảo thuật… cùng khoảng 400 phần quà dành tặng các em nhỏ tham dự. Bên cạnh đó, hội chợ miễn phí được tổ chức vào sáng thứ 7 (ngày 30/5) với 24 gian hàng và 12 hạng mục quà tặng như sách truyện, đồ chơi, gấu bông, ba lô, sữa tươi, sách tô màu… dành cho khoảng 2.300 bệnh nhi.

Các em nhỏ háo hức được nhận quà từ hội chợ.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Phòng Công tác xã hội đã kết nối hơn 190 lượt nhà hảo tâm đến thăm, hỗ trợ viện phí, tặng quà, lì xì và các suất ăn miễn phí cho người bệnh, với tổng giá trị ước tính khoảng 1,98 tỷ đồng.