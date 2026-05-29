Ngày 29/5, vợ chồng chị Trần Phương Thảo (31 tuổi, ở TPHCM) ôm con gái Phan Linh Phương 2,5 tuổi cùng thắp sáng biểu tượng "Cây sự sống" tại hội trường Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chào đời với cân nặng 2,7kg, 3 ngày tuổi, bé Phương có dấu hiệu vàng da tăng dần. Sau nhiều ngày chiếu đèn ở viện, tình hình diễn biến bất lợi, bệnh nhi phải nhập viện theo dõi.

100 trường hợp được ghép gan tại Bệnh viện Nhi Trung ương

"Bác sĩ cho biết con tôi bị teo mật bẩm sinh", chị Thảo chia sẻ. Đây là nguyên nhân gây ứ mật phổ biến nhất ở trẻ nhỏ, gây biến chứng xơ gan mật và bệnh gan giai đoạn cuối. Sau ca mổ Kasai nhằm khôi phục dòng chảy của mật bất thành, bé có chỉ định ghép gan càng sớm càng tốt để duy trì sự sống lâu dài cho em.

6 tháng tuổi, bé Phương chỉ đạt 5,5kg, chưa đủ điều kiện ghép gan tại bệnh viện ở TPHCM. Bé buộc phải ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) như hi vọng cuối cùng.

"Cả hai vợ chồng tôi đều sàng lọc các chỉ số gan nhằm đánh giá sự phù hợp nhưng kết quả không như ý. May mắn, bác của Phương đủ điều kiện để cho bé một phần gan", chị Thảo nhớ lại.

Tháng 5/2025, khi 17 tháng tuổi, chỉ nặng 8kg, bé Phương lên bàn mổ. Sau 1 năm ghép, bé tăng lên 10kg, các chỉ số men gan trở về bình thường, da hồng hào, phát triển lanh lợi. Người bác cho bé một phần gan phục hồi sức khỏe nhanh chóng, không phải dùng thêm thuốc.

Gia đình bé Phương trò chuyện cùng GS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Võ Thu

Ngoài số tiền BHYT chi trả, gia đình chị Thảo chi trả thêm cho ca mổ lấy - ghép gan gần 500 triệu đồng. Việc chăm sóc trẻ sau ghép gan không đơn giản. Bệnh nhi phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời và nhiều điều kiện chăm sóc y tế khắt khe.

Bé Phương là một trong 100 trường hợp được ghép gan tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đưa bệnh viện trở thành đơn vị có số lượng ca ghép gan nhi khoa lớn nhất cả nước.

PGS.TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết trong 15 năm đầu (từ 2005-2020), 20 ca được thực hiện với sự hỗ trợ của các bác sĩ trong và ngoài nước, từ năm 2022 đến nay, bác sĩ ở viện đã làm chủ kỹ thuật ghép gan.

Trong 100 ca này, 70% các bé bị teo đường mật bẩm sinh, số còn lại là bệnh nhi mắc bệnh lý rối loạn chuyển hóa, ung thư gan nguyên phát, xơ gan giai đoạn cuối…

Chi phí ghép gan trẻ em ở Bệnh viện Nhi Trung ương thuộc nhóm rẻ nhất

Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị đầu tiên tại châu Á ghép gan thành công cho bệnh nhi mắc xơ gan do đột biến gene gây rối loạn chuyển hóa axit mật. Năm 2025, bệnh viện cũng thực hiện thành công ca ghép gan trẻ em đầu tiên từ người hiến chết não.

"Chi phí một ca ghép gan tại Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ khoảng 600-700 triệu đồng, thuộc nhóm rẻ ở Việt Nam và khu vực. Quỹ BHYT chi trả 100% cho em bé dưới 6 tuổi các thuốc, vật tư trong danh mục, nếu nằm ngoài danh mục thì gia đình phải trả thêm. Những ca có hoàn cảnh quá khó khăn, bệnh viện cũng tìm nguồn hỗ trợ cho gia đình", GS.TS Trần Minh Điển nói với VietNamNet. Trong khi đó, tỷ lệ thành công và trẻ sống khỏe sau 5-10 năm sau ghép của bệnh viện được đánh giá là "ngang tầm thế giới".

Các chuyên gia cho hay, khó khăn nhất trong ghép gan trẻ em là việc đánh giá mảnh ghép có phù hợp với bệnh nhi hay không do cơ thể trẻ rất nhỏ, mạch máu mảnh, ngắn không thể lấy nguyên lá gan người lớn để ghép cho trẻ.

Nguồn tạng để ghép gan cho trẻ cũng là vấn đề lớn. Đại đa số ca ghép gan hiện nay ở Bệnh viện Nhi Trung ương đến từ người cho sống cùng huyết thống, số ca được ghép gan từ người cho chết não rất ít. Các bác sĩ cho biết hiện danh sách chờ ghép gan của viện lên tới 65 bé, trong đó có 25 bé rất khẩn thiết chờ nguồn tạng hiến.