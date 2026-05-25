Tình huống nguy hiểm diễn ra trong vài giây khiến gia đình hoảng loạn bởi đầu que tre cắm sâu ngay cạnh mắt trái của trẻ. Bé được đưa đi cấp cứu tại 2 cơ sở y tế tuyến dưới trước khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Ngay trong đêm, tua trực cấp cứu đã kích hoạt quy trình hội chẩn với sự tham gia của 5 chuyên khoa. Tại phòng chụp CT đa dãy, các chuyên gia cùng dựng hình 3D xem lại từng lát cắt mỏng nhất nhằm truy tìm đường đi của dị vật không cản quang.

Phải chuẩn bị cả tình huống xấu nhất

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết đây là tình huống cấp cứu rất khó khăn bởi bệnh nhi còn quá nhỏ, hoảng loạn. Các bác sĩ chỉ biết có một dị vật sắc nhọn xuyên từ gốc mũi vào ổ mắt nhưng chưa thể xác định đã thủng nhãn cầu, xuyên sọ não hay tổn thương mạch máu, thần kinh quan trọng hay chưa...

Xiên thịt nướng cắm sâu vào mặt bé gái. Ảnh: BVCC

Nếu tự ý rút dị vật ra ngoài có thể gây chảy máu ồ ạt, tổn thương thần kinh hoặc biến chứng sọ não nặng nề suốt đời. Khó khăn lớn nhất nằm ở chỗ dị vật là một que tre gần như không cản quang trên phim X-quang thông thường. Vì vậy, các phim chụp ở tuyến dưới không thể xác định chính xác đường đi của đầu nhọn bên trong cơ thể trẻ.

Có bác sĩ còn nghĩ tới phương án quay lại quán thịt nướng lấy một que xiên tương tự để so sánh chiều dài nhằm ước lượng phần đã đâm sâu vào trong sọ. Nhưng ngay sau tai nạn, một phần que tre đã bị cắt bỏ chỉ để lại phần thịt thừa bên ngoài mục đích để việc vận chuyển cháu bé dễ dàng hơn. Đáng tiếc, phần bị cắt bỏ thất lạc khiến việc ước lượng độ sâu dị vật gần như không thể thực hiện.

Nguy hiểm nhất của trường hợp này là que xiên đi từ vùng gốc mũi hướng lên mắt trái - khu vực tập trung rất nhiều cấu trúc sống còn.

Trong khi việc chẩn đoán còn nhiều khó khăn, các bác sĩ buộc phải chỉ định mổ cấp cứu càng sớm càng tốt. Toàn bộ ê-kíp đa chuyên khoa được huy động vào phòng mổ trong tâm thế chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.

Ảnh trái: Xiên thịt được lấy ra khỏi vùng mặt bé gái, bảo tồn thị lực cho trẻ. Ảnh phải: Bác sĩ Hà khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Một giờ phẫu thuật 'căng như dây đàn'

Các bác sĩ phải lần theo hướng đi của que xiên, kiểm soát tổn thương từng milimet trước khi lấy dị vật ra ngoài. Sau khi rút toàn bộ que tre, tình trạng huyết động của bệnh nhi vẫn ổn định, không có máu ồ ạt hay dịch não tủy trào ra ngoài. Nhãn cầu trái nguyên vẹn và vẫn duy trì được độ căng.

Theo các bác sĩ, que tre đã đi từ gốc mũi xuyên qua lớp cơ và tổ chức phía cực trên nhãn cầu rồi dừng lại ở đỉnh hốc mắt ngay trước khi xuyên vào sọ não.

Sau 5 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi ổn định dần. Hiện trẻ tỉnh táo, chơi ngoan, không sốt. Mắt trái còn sưng nề nhẹ nhưng vẫn duy trì được thị lực. Tuy nhiên, vận động nhãn cầu vẫn còn hạn chế. Bệnh nhi cần tiếp tục theo dõi sát về thần kinh sọ não, nhiễm trùng và chức năng thị giác.

Lời khuyên của thầy thuốc Phụ huynh không để trẻ vừa ăn vừa chạy chơi, nên tháo thức ăn khỏi que xiên trước khi cho trẻ ăn, cần cắt các đầu sắc nhọn của que xiên nếu muốn đưa cho trẻ cầm ăn. Khi trẻ bị vật nhọn đâm vào cơ thể: Tuyệt đối không tự ý rút dị vật, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên sâu để được xử trí đúng cách, cố định dị vật để tránh rung lắc…