Trong bối cảnh thế giới và khu vực liên tục thay đổi với nhiều yếu tố khó lường, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Nghị quyết số 33-NQ/TW (28/9/2018) của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” đã xác lập định hướng chiến lược để toàn hệ thống chính trị, nhất là lực lượng Bộ đội Biên phòng, chủ động ứng phó, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định bảo vệ biên giới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và sống còn. Các đơn vị triển khai đồng bộ công tác biên phòng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố khu vực biên giới về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Sự tham gia của nhân dân, hệ thống chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Một góc tỉnh Quảng Trị.

Công tác nắm tình hình được triển khai toàn diện, kết hợp nghiệp vụ truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật hiện đại.

Từ năm 2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng thu thập hơn 193.000 nguồn tin, trong đó 82.000 tin có giá trị cao, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Trên cơ sở đó, lực lượng biên phòng xây dựng 237 báo cáo gửi Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng, giúp định hướng xử lý nhiều tình huống phức tạp trên biên giới, biển, đảo.

Quá trình đấu tranh phòng ngừa, các đơn vị xác lập 24 chuyên án, triển khai hơn 4.420 kế hoạch nghiệp vụ. Hàng nghìn lượt cán bộ được tăng cường xuống địa bàn để phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia. Lực lượng biên phòng đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 175 vụ với 748 đối tượng liên quan âm mưu chống phá.

Bên cạnh đấu tranh tội phạm, Bộ đội Biên phòng phối hợp giải quyết hiệu quả hơn 1.600 vụ việc tập trung đông người khiếu kiện, phản đối lực lượng chức năng, cùng hàng trăm vụ việc liên quan tôn giáo, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới. Điều này góp phần giữ vững môi trường ổn định để phát triển kinh tế – xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân.

Công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục được tăng cường. Các cuộc trao đổi, hội đàm với lực lượng chức năng của Trung Quốc, Lào, Campuchia được duy trì thường xuyên, qua đó thống nhất nhiều biện pháp phối hợp giải quyết vụ việc hai bên biên giới trên tinh thần tôn trọng chủ quyền, phù hợp luật pháp quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang từng bước hiện đại hóa, nâng cao khả năng xử lý tình huống, kiên quyết bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia trong mọi hoàn cảnh, góp phần giữ gìn độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam.