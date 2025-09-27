TV Asahi đưa tin, vào khoảng 9h15 ngày 23/9, bà Keiko Mori, cùng một người họ hàng, đến đồn cảnh sát trình báo việc cất giữ một thi thể trong tủ đông ở phòng bếp.

Ảnh minh họa: Sinar Daily

Bà Mori tiết lộ, danh tính của thi thể đó chính là con gái bà, tên Makiko, sinh năm 1975.

"20 năm trước, tôi đã mua tủ đông cỡ lớn và đặt thi thể con gái vào trong ở tầng 1 khi phát hiện mùi hôi tràn ngập ngôi nhà", bà Mori khai báo tại cơ quan chức năng.

Ngay lập tức, cảnh sát đã tới nhà bà Mori để khám xét và điều tra vụ việc. Tại đây, họ phát hiện một chiếc tủ đông dài khoảng 85cm, rộng 95cm và sâu 60 cm. Bên trong tủ có chứa thi thể của một phụ nữ trong tư thế quỳ úp mặt xuống, người mặc áo phông và đồ lót.

Hiện, các nhà chức trách địa phương cần một cuộc khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Trước mắt, cơ quan công an sẽ bắt giữ người mẹ để điều tra.

Theo lời khai của người đi cùng nghi phạm, chồng bà Mori vừa qua đời vào đầu tháng 9. Khi người thân tập trung tại nhà bà, họ bất ngờ phát hiện thi thể của Makiko trong tủ đông đặt ở nhà bếp.

Tháng 1/2021, một người phụ nữ 48 tuổi ở Tokyo cũng bị cảnh sát bắt giữ sau khi giấu thi thể của mẹ ruột trong tủ lạnh suốt 10 năm. Lý do người này đưa ra là vì không muốn mẹ phải "chuyển khỏi" ngôi nhà mà cả hai đã cùng chung sống và gắn bó.