Nhóm 4 đối tượng đột nhập ký túc xá nam Trường Cao đẳng nghề Yên Bái (Lào Cai) lúc 2h sáng, hành hung rồi ép các học sinh giao tiền và điện thoại.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Mai Đại V., Nguyễn Bảo K., Trần Đức V. và Trần Đức H. để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối khi bị bắt. Ảnh: CACC

Trước đó, theo trình báo của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái (phường Văn Phú, Lào Cai), khoảng 2h ngày 22/11, một nhóm người từ bên ngoài đột nhập vào phòng ở của học sinh tại ký túc xá nam. Nhóm này đe dọa, hành hung một số học sinh, lục soát phòng rồi ép các nạn nhân giao tiền, điện thoại và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Đến 8h cùng ngày, nhà trường trình báo vụ việc tới Công an phường Văn Phú. Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai truy tìm những người liên quan.

Cơ quan công an làm việc với 4 đối tượng. Ảnh: CACC

Đến 17h30, tổ công tác bắt giữ Mai Đại V. tại tổ dân phố số 7, phường Văn Phú. Sau đó, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Bảo K. tại nút giao IC12 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khi K. đang trên đường trốn đi Bắc Ninh.

Công an tỉnh Lào Cai mở rộng tìm kiếm tại Phú Thọ, Bắc Ninh và xã Mê Linh (Hà Nội). Đến 0h20 ngày 25/11, lực lượng chức năng bắt giữ Trần Đức V. và Trần Đức H. khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn 11, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Công an đã thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai đã lấy 5 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt và ép các học sinh chuyển khoản 450.000 đồng.