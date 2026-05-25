Trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ gửi nhắn tới con trai: "Cả cuộc đời mẹ luôn dặn mình phải là nguời nghệ sĩ thật chỉn chu, lành mạnh. Đến giờ phút này, đó là điều mẹ tự hào nhất về bản thân mình. Mẹ mong con trai mẹ ngoan, học giỏi và tránh xa tất cả tệ nạn dưới mọi hình thức, như mẹ là quá vui rồi".

Cô chia sẻ thêm: "Riêng với ma túy, nói thẳng, tôi cực kỳ căm thù ma túy! Mong mọi người tránh xa".

Lệ Quyên gây chú ý khi là số ít nghệ sĩ công khai "tuyên chiến" với ma túy.

Những ngày qua, Lệ Quyên cũng được quan tâm bởi thái độ quyết liệt đáp trả các bình luận kém duyên. Cụ thể, cô liên tục bị người dùng mạng bình luận yêu cầu xét nghiệm chất gây nghiện.

Nữ ca sĩ thẳng thắn đáp trả từng tài khoản. Cô khẳng định quan điểm chỉ tham gia xét nghiệm chất gây nghiện khi được cơ quan chức năng yêu cầu, nếu không sẽ không chủ động thực hiện.

Ca sĩ Lệ Quyên. Ảnh: FBNV

Đây cũng là đề tài gây tranh luận thời gian qua. Sau khi ca sĩ Ngọc Sơn, Tuấn Hưng và Duy Mạnh chủ động xét nghiệm chất gây nghiện và đăng kết quả lên mạng xã hội, cộng đồng mạng có chiều hướng "đấu tố", yêu cầu các nghệ sĩ làm điều tương tự.

Trong bài Thấy gì từ việc Ngọc Sơn, Tuấn Hưng, Duy Mạnh 'test nhân phẩm' để chứng minh trong sạch? đăng tải trên VietNamNet hôm 25/5, luật sư Hoàng Hà - Đoàn Luật sư TPHCM nhận định việc nhiều nghệ sĩ bị "tòa án mạng" đẩy vào thế phải tự chứng minh vô tội là thực trạng đáng lo.

Theo ông, dưới góc độ pháp luật, kết quả tự xét nghiệm nhanh tại nhà gần như chỉ có giá trị tham khảo vì việc một người có liên quan đến ma túy hay không, bị xử lý thế nào phải do cơ quan có thẩm quyền xác minh theo trình tự luật định.

Việc xã hội đẩy cá nhân vào tình thế phải tự chứng minh sự vô tội đi ngược tinh thần suy đoán vô tội tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Bộ luật Dân sự 2015.

"Nghệ sĩ có thể minh bạch để bảo vệ hình ảnh nhưng công chúng không có quyền biến tin đồn thành bản án. Sự nghi ngờ vô căn cứ, réo tên, bôi nhọ trên mạng xã hội cũng có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý cho chính người tung tin", theo luật sư Hà.

