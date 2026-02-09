Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Trang (SN 2001, thôn Núi Bé, xã Xuân Mai, Hà Nội) cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 8/2.

Video ghi lại khoảnh khắc cứu người của cặp vợ chồng Hà Nội

Khi đó, cô cùng chồng – anh Phùng Xuân Hùng (SN 2001) đang trên đường sang xã Thanh Oai làm cỗ cho khách.

Đi đến đoạn đường đê gần chùa Dâu (Hà Nội), đoạn đường cua khá gắt, vợ chồng cô thấy một ông lão đi xe máy chẳng may gặp nạn lao thẳng xuống hồ. Xe máy mắc lại ở rìa sông, còn người rơi xuống nước.

“Lúc đó đường rất vắng, trời thì lạnh buốt. Chồng tôi thấy cảnh đó thì định nhảy xuống sông luôn để cứu người nhưng tôi ngăn lại do anh ấy bơi không giỏi, tôi sợ vội vàng thì hại mình hại người.

Tôi quan sát thấy một bác đi xe máy gần đến. Tôi gọi bác ấy dừng lại, nhờ bác cùng chồng tôi xuống cứu người. Lúc đó, hai bác cháu cùng nhảy xuống và thành công ứng cứu”, Trang kể lại.

Mặt đường cách sông khoảng 3m, Trang đứng trên bờ quay lại khoảnh khắc chồng mình cùng người đàn ông kia cứu người từ dưới sông lên.

Vợ chồng Trang được nhiều người khen ngợi về lòng dũng cảm, sẵn sàng cứu giúp người gặp nạn

Theo cô, ông lão gặp nạn khoảng 70 tuổi. Lúc được đưa lên bờ, ông vẫn tỉnh táo, có thể đọc số điện thoại để vợ chồng cô gọi người nhà đến đưa về.

“Ông nói mình là người làng Bình Đà (Hà Nội). Khi tình trạng ông ổn định, chúng tôi nhờ các bác xung quanh hỗ trợ đợi người nhà ra, còn hai vợ chồng vội đi làm cỗ cho khách kẻo lỡ việc”, Trang chia sẻ.

Đoạn video ghi lại cảnh cặp vợ chồng Hà Nội cứu người đuối nước được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem. Người dùng mạng dành nhiều lời khen ngợi cho sự dũng cảm của hai vợ chồng, khi thấy người gặp nạn sẵn sàng ra tay cứu giúp.

“Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là nghĩ tới chuyện xảy ra lúc chiều. Được mọi người khen ngợi, vợ chồng tôi cũng vui nhưng quả thực, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ ra tay cứu giúp.

Lúc ấy, tôi luống cuống, vừa sợ vừa run chứ chồng tôi quả quyết lắm. Anh ấy bảo, anh ấy chẳng nghĩ gì nhiều, thấy người gặp nạn thì phải cứu thôi”, Trang chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC