Trong ngày khai giảng năm học mới 5/9, Bộ Công an phối hợp cùng Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) triển khai trao tặng các phòng học thực hành STEM hiện đại cho các điểm trường tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó khăn trên cả nước, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027.

Đại diện Bộ Công an và FPT Telecom trao tặng phòng học thực hành STEM tại một điểm trường ở Cần Thơ. Ảnh: HA

Theo đó, dự án tiến hành trao tặng trực tiếp tại các điểm trường ở Lào Cai, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ và Tây Ninh. Riêng điểm trường ở Nghệ An được trao tặng vào ngày 28/8.

Dự án được triển khai nhằm hưởng ứng chính sách an sinh xã hội của Bộ Công an giai đoạn 2026 - 2030, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “ba nhất” hướng tới hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn và góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên tinh thần đó, FPT Telecom đồng hành cùng các trường học xây dựng môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh từng bước tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đồng thời làm quen với AI, IoT, Robotics và các kỹ năng số.

Các phòng học STEM sẽ giúp học sinh từng bước tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đồng thời làm quen với AI, IoT, Robotics và các kỹ năng số. Ảnh: HA

Các phòng học STEM được trang bị nhiều thiết bị phục vụ học tập và trải nghiệm khoa học - công nghệ như bộ lắp ghép Robot, sân thi đấu Thế vận hội Robot, đấu trường Neo One trên máy tính, máy in 3D, trạm làm phim hoạt hình… Đây sẽ là không gian để các em học sinh trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm, điều khiển và sáng tạo, qua đó biến kiến thức thành những trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, giáo viên tại các trường sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực STEM đào tạo, hướng dẫn tổ chức, từng bước chủ động triển khai các hoạt động tại không gian học tập mới. Các phòng học cũng được trang bị Internet FPT và FPT Play do FPT Telecom tài trợ, phục vụ hoạt động dạy và học.

Trong thời gian tới, FPT Telecom tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công an triển khai trao tặng các phòng STEM tới nhiều điểm trường học tại các địa phương còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên cả nước. Bởi, mỗi phòng STEM được mở ra hôm nay không chỉ tạo thêm một nơi để học sinh học về công nghệ, mà còn mở thêm một cánh cửa để các em được khám phá khả năng của chính mình.