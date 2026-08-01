Ngày 31/7, sau nhiều tháng đồng hành cùng thanh niên khu vực đồng bằng sông Cửu Long trên hành trình học tập, nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển giải pháp, chương trình INSPIRE Mekong 2026 đã chính thức tổ chức Demo Day. Đây là sự kiện trọng tâm, đánh dấu bước chuyển từ quá trình phát triển ý tưởng sang giai đoạn kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và triển khai thử nghiệm các giải pháp vào thực tiễn.

Có chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ vùng đồng bằng sông Cửu Long - Thúc đẩy năng lực thích ứng và trao quyền hành động” và được khởi động từ ngày 22/5, chương trình INSPIRE Mekong 2026 do Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) cùng Viện Mekong - Đại học Cần Thơ thực hiện, với sự tài trợ của Hiệp hội Quyên góp phúc lợi xã hội Hàn Quốc (CCK) và MiTek Việt Nam.

INSPIRE Mekong 2026 được thiết kế gồm nhiều giai đoạn nhằm phát triển năng lực AI, STEM, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình được xây dựng như một hành trình đổi mới sáng tạo gồm nhiều giai đoạn nhằm phát triển năng lực AI, STEM, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời kết nối người trẻ với doanh nghiệp và các đối tác trong hệ sinh thái để cùng giải quyết những thách thức về nông nghiệp, môi trường và phát triển bền vững của khu vực.

Tiếp nối hành trình đồng kiến tạo trong các giai đoạn trước đó, Demo Day INSPIRE Mekong 2026 diễn ra vào ngày 31/7 chính là dịp để 15 đội dự án giới thiệu những nguyên mẫu đã được hoàn thiện sau nhiều tháng học tập, khảo sát thực tế, phát triển giải pháp và làm việc cùng đội ngũ cố vấn. Đây không chỉ là nơi các nhóm chia sẻ kết quả của quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, mà còn là không gian để các giải pháp tiếp tục được phản biện, kết nối và mở rộng cơ hội phát triển cùng các đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ban tổ chức công bố Top 5 đội dự án xuất sắc nhất Demo Day INSPIRE Mekong 2026.

Sau quá trình đánh giá của Hội đồng giám khảo, 5 đội dự án đã được chọn để tiếp tục đồng hành cùng INSPIRE Mekong trong giai đoạn PoC. Đây là giai đoạn các giải pháp được kiểm chứng trong điều kiện thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện nguyên mẫu và đánh giá khả năng ứng dụng với sự đồng hành của Ban tổ chức, các chuyên gia và doanh nghiệp.

Năm đội được lựa chọn vào giai đoạn PoC gồm: Azo-MAPP Team với sản phẩm “AzoLoop System” - hệ thống tưới châm phân sinh học thông minh tích hợp AI sử dụng Azolla nhằm tự động tưới, châm phân hữu cơ từ Azolla, giám sát tình trạng đất và hỗ trợ ra quyết định tưới; BSFL Mekong với giải pháp giúp chuyển hóa phụ phẩm thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho vật nuôi, giúp giảm phát thải tại nguồn, giảm chi phí thức ăn chăn nuôi và tăng thu nhập cho nông hộ;

Soil Rhythm với sản phẩm “Soil Rhythm” - Hệ thống giám sát hồi sinh đất thông minh nhằm tự động đo lường và dùng AI đánh giá sức khỏe đất, giảm 50% thời gian ghi chép, cung cấp mã QR tương tác truy xuất nguồn gốc động; Trái Tim Xanh với sản phẩm mô hình trồng nấm linh chi hữu cơ kết hợp truy xuất nguồn gốc nhằm đảm bảo chất lượng, minh bạch thông tin sản phẩm, chống hàng giả và nâng cao giá trị thương hiệu; TechTrustTeam với sản phẩm “DuriTrust” - IoT và truy xuất QR động nhằm điều khiển tưới tự động qua mobile app, ghi nhật ký bằng dữ liệu máy, mã QR động minh bạch theo thời gian thực và tích hợp AI nhận diện sớm bệnh trên lá.

Theo đại diện Ban tổ chức, khép lại Demo Day, INSPIRE Mekong 2026 không chỉ ghi nhận những kết quả đạt được sau nhiều tháng đào tạo, cố vấn và đồng kiến tạo, mà còn mở ra một hành trình mới để các ý tưởng tiếp tục được phát triển thành những giải pháp có giá trị cho cộng đồng.

Đặc biệt, qua sự đồng hành của các trường đại học, doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức phát triển, chương trình kỳ vọng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng thế hệ thanh niên đồng bằng sông Cửu Long có năng lực ứng dụng AI, STEM và đổi mới sáng tạo để giải quyết các thách thức của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng gắn kết, hiệu quả.