Việc liên tiếp góp mặt tại các triển lãm quy mô lớn không chỉ thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mà còn khẳng định cam kết lâu dài trong hành trình mang đến các giải pháp dinh dưỡng chất lượng, đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt.

Vị thế Top 7 Công ty sữa bột pha sẵn trẻ em lớn nhất thị trường Việt Nam

Đến với Vietbaby Fair 2026, Global Nutrition mang theo một nền tảng vững chắc khi vừa được NielsenIQ (tháng 2/2026) công bố lọt Top 7 công ty sữa bột pha sẵn trẻ em lớn nhất thị trường Việt Nam T12.2025. Không chỉ ghi dấu ấn bằng sự tăng trưởng thị phần ấn tượng, thương hiệu còn từng bước củng cố uy tín nhờ sự tin chọn của hàng triệu gia đình và định hướng phát triển bài bản, bền vững.

Đứng sau thành công ấy là chiến lược hợp tác cùng các nhà máy uy tín, đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như ISO 9001:2015 và ISO 22000:2018, qua đó đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao và ổn định. Chính nội lực được xây dựng một cách chắc chắn và nhất quán đã trở thành bệ đỡ để Global Nutrition không ngừng mở rộng hiện diện, tự tin bước từ những sân chơi mang tính chuyên môn cao như Vietnam Dairy đến các sự kiện gần gũi, giàu tính kết nối với người tiêu dùng như Vietbaby Fair.

Không gian trải nghiệm hiện đại của Global Nutrition tại triển lãm

Vietbaby Fair: Sân chơi quốc tế - Thước đo tầm vóc thương hiệu

Hơn một thập kỷ phát triển, Vietbaby Fair không chỉ gây ấn tượng về quy mô, mà còn được xem là “thước đo” khắt khe về chất lượng khi ưu tiên lựa chọn các sản phẩm, công nghệ hướng đến việc bảo vệ và tăng cường sức đề kháng cho trẻ nhỏ. Việc Global Nutrition xuất hiện nổi bật tại sự kiện không chỉ là sự góp mặt đơn thuần, mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển: đồng hành cùng những sân chơi mang tầm vóc quốc tế, tương xứng với vị thế và khát vọng mang đến các giá trị dinh dưỡng tối ưu cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân sự Global Nutrition sẵn sàng đón khách tham quan gian hang tại Vietbaby Fair 2026

Dấu ấn Global Nutrition tại Vietbaby Fair 2026

Tại Vietbaby Fair 2026, gian hàng Global Nutrition đã thu hút đông đảo khách tham quan nhờ không gian trưng bày hiện đại cùng nhiều hoạt động tương tác sôi nổi. Không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, thương hiệu còn tạo nên những điểm chạm ý nghĩa thông qua sự tư vấn tận tâm từ đội ngũ chuyên viên, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về các giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho từng nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Điểm nhấn nổi bật tại gian hàng là sự hiện diện của hai thương hiệu dinh dưỡng chủ lực Alponte và Dr. Henry. Danh mục sản phẩm được nghiên cứu và phát triển theo từng giai đoạn phát triển, từ trẻ nhỏ đến mẹ bầu, thể hiện định hướng xây dựng bộ sản phẩm dinh dưỡng toàn diện của Global Nutrition nhằm đồng hành cùng các gia đình Việt trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Sự quan tâm của khách hàng dành cho gian hàng Global Nutrition khẳng định sức hút lớn từ các dòng sản phẩm Alponte và Dr. Henry

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, chương trình dùng thử diễn ra xuyên suốt sự kiện đã mang đến cơ hội để khách tham quan trực tiếp cảm nhận chất lượng và hương vị sản phẩm. Sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế, không gian kết nối thân thiện và danh mục sản phẩm đa dạng đã giúp gian hàng Global Nutrition trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan tại triển lãm.

Đội ngũ Global Nutrition tận tình tư vấn các sản phẩm dinh dưỡng đến khách tham quan

Hành trình vươn xa bền bỉ

Tiếp tục mùa hè sôi động tại Vietbaby Fair 2026, Global Nutrition tiếp tục để lại dấu ấn rõ nét với sức hút bền bỉ và nhất quán. Việc liên tiếp hiện diện tại hai sự kiện lớn không chỉ là bước đi chiến lược, mà còn thể hiện rõ khát khao kết nối sâu hơn với người tiêu dùng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: “Từ sự chuyên nghiệp của Vietnam Dairy đến không khí gần gũi, rực rỡ của Vietbaby Fair, chúng tôi không chỉ mong muốn khẳng định vị thế của một thương hiệu dẫn đầu, mà quan trọng hơn là được lắng nghe và thấu hiểu khách hàng. Mỗi sự kiện là một cơ hội để Global Nutrition tiếp tục hoàn thiện mình, kiên định với cam kết mang đến những giá trị dinh dưỡng chuẩn mực cho gia đình Việt”.

Với định hướng dài hạn và nền tảng phát triển vững chắc, Global Nutrition đang từng bước hiện thực hóa sứ mệnh “Đem nguồn dinh dưỡng chuẩn cao vươn tầm thế giới”, góp phần kiến tạo một thế hệ tương lai khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Global Nutrition Điện thoại: 1900 066 600

Website: https://globalnutrition.vn/

Bích Đào