Thói quen ăn giàu nước béo

Cơn đau tức ngực xuất hiện vào một buổi chiều hè đầu tháng 5 tưởng chừng chỉ là biểu hiện mệt mỏi sau giờ làm việc của ông N.M.T (45 tuổi, Hà Nội). Tuy nhiên, thực chất đây lại là tín hiệu báo động của một cơn nhồi máu cơ tim nguy hiểm. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, ông T. đã thoát khỏi cửa tử trong gang tấc.

Theo người nhà, sau khi tan làm, ông T. đột ngột đau tức ngực dữ dội, cảm giác nóng rát lan lên cổ và xuyên ra sau lưng. Nhờ có kiến thức về lĩnh vực y tế, ông linh cảm tình trạng bất thường nên nhờ người thân đưa đi cấp cứu ngay.

Tại bệnh viện, điện tâm đồ ghi nhận dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp và bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng can thiệp. Trong quá trình cấp cứu, ông bất ngờ ngừng tim nhưng được sốc điện kịp thời, tim đập trở lại.

Các bác sĩ đã tiến hành đặt stent ngay trong đêm để tái thông mạch vành cho người bệnh. Theo đánh giá của ê-kíp điều trị, nếu chậm trễ thêm vài phút, nguy cơ tử vong do ngừng tim ngoại viện là rất lớn.

Sau khi qua cơn nguy kịch, ông T. nhìn nhận một trong những nguyên nhân khiến sức khỏe tim mạch bị ảnh hưởng là thói quen xấu về ăn uống kéo dài nhiều năm. Ông đặc biệt yêu thích phở nước béo và thường uống hết phần nước dùng trong mỗi bữa sáng. Cách đây 2-3 năm, trong lần kiểm tra sức khỏe bác sĩ chẩn đoán mỡ máu cao và tăng huyết áp nhưng người đàn ông này chủ quan vì không có triệu chứng gì.

Nước béo trong phở ăn nhiều có thể gây thừa cholesterol. Ảnh: Hoa Linh.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, phở là món ăn tương đối cân bằng về dinh dưỡng khi cung cấp tinh bột từ bánh phở, chất đạm từ thịt và chất xơ từ rau ăn kèm. Tuy nhiên, việc thường xuyên sử dụng thịt nhiều mỡ, nước dùng béo hoặc uống hết nước phở có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa, cholesterol và natri đưa vào cơ thể.

Theo chuyên gia, lớp mỡ nổi trên bề mặt nước dùng nếu không được loại bỏ sẽ góp phần làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu và các bệnh lý tim mạch nếu tiêu thụ thường xuyên.

Dấu hiệu cần cấp cứu ngay

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Huyền Trang, Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Nội tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TPHCM) cho biết nhồi máu cơ tim xảy ra khi dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn, khiến một phần cơ tim không nhận đủ oxy và dưỡng chất. Nguyên nhân phổ biến nhất là các mảng xơ vữa tích tụ trong động mạch vành, làm hẹp hoặc tắc hoàn toàn lòng mạch.

Dấu hiệu điển hình nhất của nhồi máu cơ tim là đau hoặc tức ngực. Người bệnh thường cảm thấy ngực bị đè nặng, bóp nghẹt hoặc đau thắt kéo dài nhiều phút và không giảm khi nghỉ ngơi. Cơn đau có thể lan lên cổ, hàm, vai, lưng hoặc cánh tay trái.

Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện khó thở, hụt hơi, vã mồ hôi lạnh, chóng mặt, choáng váng hoặc ngất xỉu. Một số trường hợp có biểu hiện tim đập nhanh, đánh trống ngực hoặc rối loạn nhịp tim. Đáng chú ý, ở phụ nữ, triệu chứng đôi khi không điển hình với cảm giác buồn nôn, đầy bụng, mệt mỏi kéo dài hoặc lo lắng bất thường trước khi cơn đau tim xảy ra.

Bác sĩ Huyền nhấn mạnh, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim, đặc biệt là đau ngực kéo dài kèm khó thở hoặc vã mồ hôi lạnh, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức. Việc được can thiệp trong "thời gian vàng" không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn hạn chế tổn thương cơ tim và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.

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