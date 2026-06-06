Tác dụng của trà

Không ít người bắt đầu ngày mới bằng một tách trà nóng trong khi một số khác có thói quen uống trà đá nhiều lần trong ngày.

Theo trang Healthline, trà chứa caffeine cùng một số hợp chất thực vật có lợi tăng sự tỉnh táo và cung cấp năng lượng. Đặc biệt, trà xanh được đánh giá cao nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa catechin dồi dào. Các nghiên cứu cho thấy những hợp chất trên có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 và một số loại ung thư.

Bên cạnh đó, trà xanh có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo hiệu quả hơn. Những người uống trà xanh thường xuyên cũng có xu hướng kiểm soát cân nặng tốt hơn và duy trì sức khỏe tổng thể tích cực hơn.

Mỗi lứa tuổi nên uống một lượng trà khác nhau. Ảnh: Ban Mai

Các nghiên cứu quốc tế cũng ghi nhận những lợi ích tiềm năng của việc uống trà ở mức độ hợp lý. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tim mạch Dự phòng châu Âu cho thấy những người có thói quen uống trà ít nhất 3 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn so với những người ít hoặc không uống trà. Các tác giả cho rằng tác dụng này có thể liên quan đến hàm lượng polyphenol và chất chống oxy hóa có trong trà.

Lượng trà nên uống mỗi ngày

Tuy nhiên, không phải uống càng nhiều trà càng tốt. Theo các chuyên gia, lượng trà phù hợp phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và lối sống của mỗi người.

Đối với thanh thiếu niên, lượng trà chứa caffeine nên giới hạn ở mức 1-2 tách mỗi ngày. Đây là nhóm tuổi nhạy cảm với caffeine khi cơ thể vẫn đang trong quá trình phát triển.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, 3-5 tách trà xanh mỗi ngày được xem là mức tiêu thụ có lợi. Nhiều nghiên cứu cho thấy đây là lượng phù hợp mang lại các lợi ích sức khỏe mà không làm tăng nguy cơ gặp tác dụng phụ do caffeine.

Ngược lại, uống nhiều trà có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn. Các bác sĩ cảnh báo rằng việc nạp caffeine quá đà có thể dẫn đến bồn chồn, lo âu, mất ngủ, đau đầu hoặc khó chịu ở dạ dày. Những người nhạy cảm với caffeine có thể gặp các triệu chứng này ngay cả khi uống lượng trà không quá lớn.

Phụ nữ mang thai là nhóm cần đặc biệt lưu ý. Các chuyên gia khuyến cáo tổng lượng caffeine tiêu thụ mỗi ngày không nên vượt quá 300mg. Do caffeine có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như trà, cà phê, nước tăng lực hoặc chocolate, việc theo dõi tổng lượng nạp vào cơ thể rất cần thiết.

Nhìn chung, trà xanh có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi được sử dụng điều độ. Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên duy trì lượng trà phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe để tận dụng lợi ích của thức uống này, hạn chế các nguy cơ liên quan đến caffeine.