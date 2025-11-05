Xe Tucson phải bổ máy vì ông chủ lười thay dầu

Anh Đình T. (Cầu Diễn, Hà Nội) vừa gặp sự cố hy hữu với chiếc Hyundai Tucson đời 2018 sau gần một năm mua và sử dụng. Vào tuần trước, chiếc xe sau khi khởi động đã phát ra tiếng kêu rất to ở động cơ, đèn Check Engine và đèn báo dầu trên bảng đồng hồ bật sáng, xe không thể di chuyển, buộc phải kéo về gara quen để xử lý.

Kể với PV VietNamNet, anh Đình T. cho biết đã mua chiếc Hyundai Tucson 2018 vào giữa năm ngoái với mục đích phục vụ cho công việc và những chuyến đi cùng gia đình. Lúc mua, đồng hồ xe hiển thị đã lăn bánh khoảng 60.000km. Trong một năm qua, anh chạy khoảng hơn 40.000km, tức trung bình hơn 3.000km mỗi tháng, con số khá cao so với mức sử dụng thông thường.

"Thời gian đầu, chiếc xe vận hành ổn định, nhưng gần đây tôi nhận thấy động cơ bắt đầu ì, tăng tốc chậm, máy nóng nhanh. Khi dừng lâu ở đèn đỏ, quạt gió kêu to, nhiệt độ nước làm mát có lúc tăng cao bất thường. Nhưng do đặc thù công việc bận liên tục phải di chuyển đi các tỉnh nên tôi cũng mặc kệ", anh T. nói.

Động cơ chiếc Hyundai Tucson của anh T. sau khi bị "bổ". Ảnh NVCC

Kỹ sư Lê Hồng Đại, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển thương mại ô tô Đại Linh (Đan Phượng, Hà Nội) - nơi tiếp nhận chiếc Hyundai Tucson này cho biết, sau khi xe được kéo về, kỹ thuật viên kiểm tra thì phát hiện xe bị bó máy nặng, dầu máy đã không còn, lọc dầu cũng đen kịt và tắc nghẽn. Tiếp tục tháo các-te, lớp cặn dầu dày bám quanh thành, có chỗ đã cháy sém do nhiệt cao.

"Khi hỏi anh T. đã bao lâu chưa thay dầu, tôi khá bất ngờ khi chủ xe này nói từ lúc mua đến giờ chưa thay lần nào. Tình trạng xe cho thấy, chiếc xe trên thực tế có thể đã đi trên 50.000km (5 vạn km) mà chưa được thay dầu máy, bao gồm cả số km của xe do chủ cũ sử dụng và số km mà anh T. cầm lái về sau", kỹ sư Đại nhận định.

Được sự đồng ý của anh T., phía gara đã quyết định đại tu toàn bộ phần động cơ. Khi "bổ máy", cả chủ xe cũng như các kỹ thuật viên đều tá hoả khi toàn bộ bộ phận bên trong dầu máy bám đặc như...socola, có những vị trí bị cháy đen, đặc quánh. Các chi tiết như trục cam, bạc biên, xu-páp chịu mài mòn nặng đến mức không thể khắc phục.

Theo báo giá sơ bộ, chiếc Hyundai Tucson của anh T. sẽ phải khắc phục trong thời gian khoảng 2 tuần với chỉ phí xấp xỉ 50 triệu đồng - cái giá quá đắt cho sự lơ đễnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm sử dụng xe của anh T.

Bài học cho người mua xe cũ

Theo kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại, dầu nhớt là “mạch máu” của động cơ, giúp bôi trơn, làm mát và bảo vệ các chi tiết kim loại khỏi mài mòn. Khi dầu nhớt bị xuống cấp, không chỉ mất khả năng bảo vệ mà còn sinh ra cặn carbon, làm tắc đường dẫn dầu và tăng ma sát trong khoang động cơ.

Ngoài ra, trong dầu máy còn có các chất phụ gia làm mát động cơ. Các chất này khi sử dụng nhiều hoặc để lâu ngày sẽ bị mất tác dụng, khiến động cơ dễ bị quá nhiệt, cong vênh dẫn tới phá huỷ các chi tiết máy,… rất tốn kém để khắc phục.

Theo vị chuyên gia này, dầu máy cần được thay định kỳ theo đúng khuyến cáo của hãng.

Thông thường đối với xe mới là 1.000km đầu tiên và mỗi 5.000km tiếp theo. Một số hãng xe của châu Âu sử dụng các loại dầu máy có thể đi được 10.000km mới phải thay thế.

Kỹ sư Đại cũng lưu ý, với những xe ít sử dụng, nên thay dầu định kỳ hàng năm mà không cần phải chờ đi được 5.000 km. Nên chú ý thay cả lọc dầu sau 10.000 km.

Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra mức dầu máy. Nếu xe có hiện tượng ăn dầu (hao dầu), cần đưa đến các gara uy tín để tìm nguyên nhân và xử lý ngay.

Từ câu chuyện của anh Đình T. ở trên, các chuyên gia về kỹ thuật ô tô khuyến nghị người mua xe đã qua sử dụng cần đặc biệt lưu ý đến hồ sơ bảo dưỡng và lịch thay dầu của xe. Khi mới nhận xe, nên hỏi lại kỹ chủ cũ và để chắc chắn có thể thay dầu nhớt, lọc dầu ngay, đồng thời ghi lại số ODO để kiểm tra, thay thế định kỳ.

Việc quên thay dầu tưởng nhỏ nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, khiến động cơ xuống cấp nhanh chóng và chi phí sửa chữa gấp nhiều lần so với tiền thay dầu định kỳ.

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!