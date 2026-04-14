Nhân vật chính là anh Tang (30 tuổi, quê Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), hiện làm nghề thu mua nông sản tại Hải Nam. Công việc của anh là kiểm tra chất lượng dưa trước khi đưa ra thị trường, một khâu quan trọng quyết định uy tín của cả chuỗi cung ứng, trang QQ đưa tin.

Giữa những đống dưa chất cao, anh dùng thanh sắt gõ từng quả để “bắt bệnh”: quả nào âm thanh giòn, trong thì giữ lại; quả nào âm trầm, đục thì loại bỏ. Thỉnh thoảng, khi lỡ tay đập vỡ dưa ngon, cư dân mạng lập tức để lại những bình luận hài hước như: “Thà nhầm còn hơn sót”; “Cú gõ làm vỡ cả dưa lẫn tim tôi”.

Không ít người tò mò vì sao công việc này lại diễn ra vào ban đêm? Anh Tang cho biết, ban ngày ở Hải Nam quá nóng, dễ say nắng, môi trường lại ồn ào khiến việc nghe âm thanh không chính xác. Ngược lại, ban đêm mát mẻ, yên tĩnh, giúp việc phân biệt dưa đạt độ chính xác cao hơn.

Nghề “gõ dưa” để kiểm tra chất lượng sản phẩm thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: QQ

Theo chia sẻ, anh đã gắn bó với nghề hơn 10 năm, đạt độ chính xác tới 98%-99%. Tuy nhiên, chỉ 1% sai sót cũng đủ khiến anh chịu áp lực lớn. Bởi trong nghề có quy định ngầm, nếu đập hỏng dưa ngon, người thu mua phải tự bỏ tiền bồi thường cho nông dân.

“Vào mùa cao điểm, thu nhập có thể lên tới hơn 100.000 nhân dân tệ (385 triệu đồng) mỗi tháng, nhưng mùa thấp điểm thì giảm mạnh. Mỗi lần đập nhầm một quả dưa có thể mất vài chục tệ”, anh nói.

Anh Tang cho biết: “Tôi chỉ muốn chia sẻ kỹ năng, không ngờ lại nổi tiếng như vậy” khi video về công việc của mình được lan tỏa trên mạng xã hội.

Thực tế, nguồn thu chính của anh không đến từ việc “gõ dưa” hay livestream, mà chủ yếu từ chênh lệch giá trong hoạt động thu mua - phân phối nông sản.

Câu chuyện “gõ dưa giữa đêm” không chỉ là hiện tượng mạng, mà còn phản ánh rõ nét công việc thầm lặng, vất vả của những lao động trong chuỗi cung ứng nông sản. Đằng sau những cú gõ tưởng chừng đơn giản là cả kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, cùng trách nhiệm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi đến tay người tiêu dùng.