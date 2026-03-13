19 năm gọi bác dâu là “mẹ”

Nguyễn Minh Hiếu (SN 2002, phường Long An, Tây Ninh) gây xúc động với những video cùng mẹ nấu bữa cơm quê giản dị bên căn nhà lá và khu vườn xanh mướt.

Hình ảnh hai mẹ con nấu nướng, thưởng thức bữa ăn trong căn nhà nhỏ, ánh mắt ấm áp mẹ dành cho con và tiếng gọi “mẹ” trìu mến của chàng trai khiến nhiều người xem ấm lòng.

Khoảnh khắc bình yên của Minh Hiếu và mẹ nơi quê nhà. Nguồn: Hiếu ở quê

Thế nhưng ít ai biết, người mà chàng trai Tây Ninh gọi là mẹ ấy thực chất không phải mẹ ruột mà là bác dâu của anh - bà Huỳnh Thị Ngọc Ánh (63 tuổi).

Minh Hiếu chia sẻ, mẹ ruột anh qua đời từ khi anh 5 tuổi. Anh với bố sống trong căn nhà nhỏ ở phường Long An, ngay kế bên là nhà của bác trai và bác dâu.

Hai bác của Hiếu có 3 người con, đều hơn tuổi anh. Mẹ qua đời, bố bận mưu sinh, anh sống bên nhà bác nhiều hơn nhà mình. Việc ăn uống, tắm rửa, quần áo... của anh đều do một tay bác dâu lo liệu.

Kể từ đó, anh gọi bác dâu là “mẹ”, dành cho bác tình yêu thương và sự kính trọng như mẹ ruột và anh cũng được bác yêu thương như con.

Hiếu nhớ mãi một lần sốt cao, bố chạy xe ôm chở khách đi tỉnh chưa kịp về, anh thấy bác dâu lo lắng đến mức luống cuống chân tay. Sau đó, anh được bác đưa đi viện và ở lại chăm sóc suốt mấy ngày liền.

Năm 2011, chồng bà Ánh qua đời, bà đau lòng đến mức suy sụp. Hiếu khi ấy mới 9 tuổi đã cùng các anh chị làm chỗ dựa vững chãi cho mẹ, quan tâm đến mẹ từ những điều nhỏ nhất. Mẹ cũng trở thành động lực để anh cố gắng không ngừng trong suốt quãng thời gian trưởng thành.

"19 năm qua, sinh nhật nào của tôi, mẹ cũng tổ chức chu đáo như với các anh chị. Dẫu mất mẹ từ nhỏ nhưng tôi luôn cảm thấy mình có một gia đình đủ đầy, có bố, có mẹ, có các anh chị thương yêu. Tôi nghĩ, mẹ ruột của tôi ở phương xa cũng yên lòng”, Hiếu kể.

19 năm qua, Minh Hiếu luôn gọi bác dâu là mẹ

Được bác dâu cho đất cất nhà

Hiếu từng có 2 năm sống và làm việc ở TPHCM. Khoảng thời gian đó, anh học hỏi được nhiều điều và được tiếp xúc với cuộc sống sôi động, nhộn nhịp nơi thành thị. Tuy nhiên, anh vẫn luôn nhung nhớ cuộc sống bình yên nơi quê nhà, những buổi chiều mát cùng mẹ ra thăm đồng ruộng.

Bà Ánh coi cháu của chồng như con ruột

Hiếu cho biết, bố đi bước nữa vào năm 2020, hiện có cuộc sống ổn định. Mối quan hệ giữa anh và mẹ kế tốt đẹp, hòa hợp, tuy nhiên, anh vẫn luôn mong có một không gian của riêng mình.

Tháng 3/2025, Hiếu quyết định “bỏ phố về quê”. Anh nói với mẹ: “Con muốn về quê, cất một căn nhà lá, xây khu vườn nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới”.

Mẹ anh đáp: “Về đi con! Về mẹ cho phần đất phía sau mà cất nhà”.

Mảnh đất đó rộng khoảng 60m2, nằm ngay phía sau nhà bà Ánh. Hiếu hạnh phúc vô bờ khi được mẹ cho đất làm nhà, xây dựng không gian sống của riêng mình.

Bà Ánh chia sẻ với PV VietNamNet, Hiếu mồ côi mẹ từ nhỏ, suốt bao năm qua lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc chăm sóc của bà và gia đình. Từ lâu, bà Ánh đã xem Hiếu như con ruột.

"Bởi vậy, việc tôi cắt một phần đất cho Hiếu xây nhà là chuyện đương nhiên.

Tôi sinh được 3 người con, 1 gái, 2 trai. Con gái đã đi lấy chồng, 2 con trai cũng đã có nhà cửa ổn định. Các con rất ủng hộ việc tôi chia một phần đất cho Hiếu xây dựng cuộc sống mới", bà Ánh chia sẻ.

Như đã định, Hiếu cất một căn nhà bằng lá dừa, tràm, đước. Chi phí mua nguyên vật liệu khoảng 15 triệu đồng; còn chuyện dựng nhà do Hiếu, bố, mẹ cùng các anh chị em của anh chung tay thực hiện.

“Căn nhà 28m2 được làm trong 3 tuần. Bố tôi và anh hai là thợ chính, tôi và anh ba tham gia chở cây, chuyền lá, còn mẹ và chị phụ trách nấu ăn.

Sau đó, tôi chi thêm 10 triệu để trang trí căn nhà, hoàn thành không gian sống mà tôi mơ ước bấy lâu”, Hiếu kể.

Căn nhà lá và khu vườn xinh đẹp của Hiếu

Sau khi hoàn thành căn nhà, Hiếu bước vào công đoạn cải tạo khu vườn. Anh và mẹ cần mẫn cuốc đất, trộn phân để trồng rau xanh, hoa và cây ăn quả.

Mảnh vườn hơn 30m2 được chia ra thành từng khu, mỗi khu trồng một loại rau để tiện chăm bón. Sau vài tháng, khu vườn được bao phủ một màu xanh mướt, rau xanh mơn mởn, trái lớn trĩu cành. Hiếu hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy thành quả của mình.

Hiếu rủ mẹ quay video làm vườn, nấu bữa cơm quê để lan tỏa cuộc sống bình yên, tích cực đến mọi người. Bà Ánh đồng ý, hằng ngày cùng con trai xuất hiện trong khung hình, mọi thứ tự nhiên như vốn có.

“Mẹ thương tôi lắm. Mẹ giúp tôi làm vườn, quay video. Thời gian đầu, tôi chưa có tiền mua thực phẩm để nấu ăn quay video, mẹ còn bỏ tiền riêng ra cho tôi”, Hiếu kể.

Hiếu có những phút giây bình yên bên mẹ

Một năm qua, Hiếu sinh hoạt, làm việc online trong căn nhà lá. Nơi đây trở thành không gian thư giãn, quây quần của cả gia đình.

“Từ khi bỏ phố về quê, tôi thấy cuộc sống của mình chậm lại, yên tĩnh và hạnh phúc hơn.

Được ở gần mẹ, cùng mẹ nấu những bữa cơm quê và chia sẻ cho mọi người xem, tôi thấy bình yên lắm. Hạnh phúc thực sự chẳng ở đâu xa mà ở ngay chính nơi thân thuộc nhất với mình”, Hiếu chia sẻ.

Ảnh: Hiếu ở quê