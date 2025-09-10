Hội nghị do CLB Doanh nhân 2030 (thuộc Saigon Times Group) tổ chức, khẳng định vị thế của Việt Nam trên hành trình trở thành “con hổ mới của châu Á”, đồng thời định hình lộ trình hội nhập thông minh để doanh nghiệp Việt kết nối vốn quốc tế, khai phá thị trường mới và bứt phá trên bản đồ toàn cầu.

Hội nghị diễn ra sáng 9/9/2025

Tọa đàm Tài chính toàn cầu là điểm nhấn của hội nghị Go Global 2025

Việt Nam - “con hổ mới” của châu Á và bước ngoặt hội nhập

Đánh dấu 10 năm tiên phong và 7 lần thành công rực rỡ của chương trình Khát vọng Toàn cầu, Go Global 2025 tập trung vào các phiên tọa đàm chất lượng cao, "giải mã" những vấn đề cốt lõi nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình hội nhập: kinh tế toàn cầu, dòng vốn, trí tuệ nhân tạo (AI), ESG (môi trường, xã hội, quản trị) và kết nối doanh nhân.

Phát biểu tại phiên khai mạc với chủ đề “La bàn kinh tế - Định hình tương lai”, ông Brook Taylor - CEO VinaCapital, ví Việt Nam như “con hổ mới của châu Á” với tốc độ tăng trưởng GDP 7,5%, dân số trẻ, nền tảng hội nhập mở và lợi thế cải cách. Ông Taylor khẳng định: “Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá và vươn lên nhóm nền kinh tế thu nhập cao trong hai thập kỷ tới, nếu biết nắm bắt thời điểm”.

Tại phần thảo luận của phiên đầu hội nghị với chủ đề “Tài chính toàn cầu - Sân chơi của người dẫn đầu”, ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB chỉ ra sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn toàn cầu vào các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo và hạ tầng. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng cánh cửa gọi vốn và tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Các diễn giả tên tuổi như Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh; ông Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh; ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch NextTech cũng đưa ra nhiều đóng góp, nhận định giá trị về câu chuyện tài chính, dòng tiền, lãi suất, lạm phát… và động lực phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời đề cao vai trò đóng góp của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với sự phát triển kinh tế.

Go Global 2025 thu hút hơn 1000 doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia trong và ngoài nước

Chuyển đổi số và AI: Từ "công cụ" đến "văn hóa" doanh nghiệp

Trong phiên thảo luận về trí tuệ nhân tạo, chuyên gia AI - ông Albert Antoine khẳng định: “AI là công cụ, không phải món đồ chơi”. 80% doanh nghiệp đầu tư vào Generative AI đã ghi nhận lợi nhuận ngay từ năm đầu tiên, song chỉ 25% đạt đúng kỳ vọng. Nguyên nhân nằm ở chỗ doanh nghiệp thiếu chiến lược rõ ràng và văn hóa AI bền vững.

“AI không thay thế sáng tạo con người, mà chỉ tăng cường sức mạnh sáng tạo,” ông Antoine nhấn mạnh, đồng thời khuyến nghị các lãnh đạo phải gắn chiến lược kinh doanh với chiến lược AI, đo lường hiệu quả đầu tư (ROI) và quan trọng nhất là xây dựng văn hóa AI trong toàn tổ chức.

Ở phiên thảo luận chuyên đề về chuyển đổi số, ông Võ Quang Huệ - nguyên Tổng Giám đốc BOSCH Việt Nam đặt vấn đề: “Chuyển đổi số có phải chỉ là áp dụng công nghệ, hay thực chất là tái cấu trúc toàn diện mô hình kinh doanh?”

Theo ông Huệ, chuyển đổi số thực chất là "tái cấu trúc toàn diện mô hình kinh doanh, không thể thành công nếu chỉ đầu tư phần mềm hay máy móc”. Trong đó, văn hóa số và đội ngũ nhân lực số chính là thách thức lớn nhất, bởi nếu con người không sẵn sàng đổi mới, mọi công nghệ tiên tiến đều khó phát huy hiệu quả.

Khi bàn tới ESG, chuyên gia ESG quốc tế Aru David cũng khẳng định ESG là "tấm vé vào chuỗi cung ứng toàn cầu”. Ông đề xuất lộ trình K-P-D-T (Hiểu biết - Lập kế hoạch - Hành động - Báo cáo) để doanh nghiệp Việt bắt đầu hành trình ESG một cách hiệu quả.

Ở phiên thảo luận về chuỗi cung ứng toàn cầu, ông Kim Lê Huy - Tổng Giám đốc DKSH Vietnam nhận định Việt Nam đang nổi lên như “trung tâm hội tụ mới của ASEAN”, khi vốn FDI năm 2024 đạt 38,2 tỷ USD. Tuy nhiên, hơn 70% kim ngạch xuất khẩu hiện nay vẫn phụ thuộc khối FDI.

Theo ông Huy, để thoát khỏi “cạm bẫy gia công”, doanh nghiệp Việt cần đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, đồng thời nâng cao năng lực vận hành, giảm chi phí logistics vốn còn chiếm tỷ trọng cao trong GDP. Các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở gia công mà phải tham gia vào khâu giá trị cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiếng - Chủ nhiệm CLB Doanh nhân 2030, Trưởng Ban tổ chức nhận hoa chúc mừng từ ông Phạm Hữu Chương - Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn - đại diện đơn vị chủ quản của CLB Doanh nhân 2030

Bà Nguyễn Thị Kim Tiếng - Chủ tịch CLB Doanh nhân 2030, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Go Global 2025 - Khai mở vận hội ngàn năm không chỉ là một diễn đàn tri thức mà còn là nơi khởi tạo những kết nối giá trị và truyền cảm hứng để doanh nhân Việt vươn ra toàn cầu”.

Đại diện Rovi Travel, ông Nguyễn Trường Phúc Thịnh - đơn vị tài trợ Kim cương, cũng bày tỏ niềm tự hào khi đồng hành cùng Go Global 2025: “Sự kiện đã mang lại thông điệp hữu ích với phần chia sẻ của các diễn giả đầy nội lực xoay trục trên những chủ đề thiết thực đáp ứng những mong đợi khác nhau của mỗi doanh nghiệp”.

Go Global 2025 đã khép lại song đã mở ra nhiều kết nối giá trị cho cộng đồng doanh nhân Việt. Đồng thời, sự kiện cũng khẳng định vai trò tiên phong của CLB Doanh nhân 2030 trong hành trình kết nối, nâng tầm doanh nhân và kiến tạo giá trị bền vững.

Tú Uyên