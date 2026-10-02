Tại triển lãm VIBE 2026, Gỗ Minh Long gây ấn tượng khi ra mắt bộ sưu tập Metallica với 132 thiết kế kim loại thật trên gỗ, đưa ngôn ngữ cá tính vào không gian sống, gợi mở sáng tạo cho các kiến trúc sư, nhà thiết kế.

Kim loại thật bước vào ngôn ngữ nội thất

Trong bối cảnh thị trường đang quen thuộc với các hiệu ứng giả kim hoặc sơn phủ, việc Gỗ Minh Long đưa kim loại thật lên nền gỗ đã khai thác trọn vẹn đặc tính phản chiếu ánh sáng, cấu trúc đường nét và chất cảm nguyên bản. Bước tiến này mang đến một trải nghiệm vật liệu mới cho ngành nội thất Việt Nam.

Một bề mặt kim loại giàu tính nghệ thuật trong BST Metallica

Ra mắt tại VIBE 2026, Metallica gồm 132 thiết kế được phát triển thành bốn nhóm bề mặt: bóng gương, vân xước, sóng nước và trang trí. Mỗi nhóm mang một sắc thái riêng, tạo nên những phản ứng khác nhau khi tiếp xúc với ánh sáng và góc nhìn.

Điểm đắt giá của Metallica nằm ở khả năng giải phóng kim loại khỏi những định kiến cố hữu: cứng, lạnh, phẳng và mang tính cơ khí. Nhờ kỹ thuật xử lý bề mặt đa dạng khi kết hợp cùng cốt gỗ, chất cảm kim loại trở nên mềm mại, tiết chế và hòa hợp với độ ấm của gỗ để có thể dễ dàng ứng dụng trên bề mặt diện tích lớn, trở thành điểm nhấn thị giác chủ đạo của không gian.

Vật liệu góp phần tạo tuyên ngôn của phong cách sống

Một bộ trang phục có thể tiết lộ cá tính người mặc qua chất liệu, đường cắt hay cách phối đồ. Không gian sống cũng vận hành theo quy luật ấy. Một bộ sưu tập “thời trang cho nội thất” có thể đáp ứng được điều đó. Vật liệu không dừng lại ở công năng hay độ bền kỹ thuật, mà tham gia trực tiếp vào quá trình đánh thức cảm xúc và định hình cá tính không gian.

Trải nghiệm Metallica tại VIBE 2026

Là bộ sưu tâp kim loại nghệ thuật, Metallica mang đến một ngôn ngữ đầy cá tính cho không gian nội thất. Với 4 nhóm bề mặt mang sắc thái riêng biệt, 132 thiết kế trở thành công cụ sáng tạo linh hoạt cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế. Dù là một không gian cần sự tương tác ánh sáng mạnh mẽ, một mảng nhấn góc cạnh hay một bề mặt giàu tính thưởng lãm, Metallica đều dễ dàng đáp ứng.

Túi Mê Chơi - Thông điệp về thời trang cho nội thất

Tại VIBE 2026, dấu ấn "thời trang" của Gỗ Minh Long không chỉ dừng lại ở các tấm vật liệu trưng bày, mà còn hiện hữu trực quan qua món quà tặng đặc biệt: Túi Mê Chơi. Tên gọi "Mê Chơi" được lấy cảm hứng từ Chơi Pavilion và BST Metallica - hai điểm chạm sáng tạo nổi bật của thương hiệu tại sự kiện.

Túi Mê Chơi truyền đi thông điệp: thời trang cho nội thất

Sự xuất hiện của các người mẫu mang Túi Mê Chơi dạo bước trên phố phường TP.HCM, rồi tự tin bước vào không gian VIBE đã biến triển lãm nội thất thành một sàn diễn ngẫu hứng, tạo nên một liên tưởng sâu sắc: Nếu quần áo và phụ kiện là tuyên ngôn cá nhân của con người khi bước ra ngoài xã hội, thì vật liệu nội thất chính là lời tự sự của gia chủ trong không gian riêng tư.

Chiếc túi trở thành một minh hoạ sáng tạo cho định vị thương hiệu. Người ta chọn chiếc túi xách vì nó hợp mắt và đúng gu; người ta chọn vật liệu cho ngôi nhà cũng vì nó phản chiếu đúng con người mình. Cả hai hành vi đều xuất phát từ một khao khát rất đỗi tự nhiên: được khẳng định bản sắc qua những gì mình khoác lên người và không gian mình thuộc về.

Metallica và các BST thời trang cho nội thất

Từ cảm hứng vật liệu đến hành trình kiến tạo chốn trở về

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa bộ sưu tập Metallica, không gian Chơi Pavilion cùng hình ảnh Túi Mê Chơi tại VIBE 2026 đã mang đến một góc nhìn tươi mới cho ngành thiết kế nội thất Việt Nam. Thay vì chỉ xoay quanh những thông số kỹ thuật khô khan hay bài toán công năng thuần túy, vật liệu được quan tâm hơn về mặt trải nghiệm, cảm xúc nó tạo ra.

Nhà Metallica tại VIBE 2026

Đây cũng là xu hướng dịch chuyển tất yếu của kiến trúc đương đại, khi vật liệu cần sở hữu khả năng truyền cảm hứng và mở rộng biên độ sáng tạo cho người thiết kế. Khi vật liệu biết cất lời và mang trong mình chất cảm riêng, không gian sống mới thực sự là nơi mỗi cá nhân tìm thấy sự kết nối sâu sắc và được sống đúng với bản sắc của chính mình.

Trải nghiệm BST Metallica:

Gian hàng A36, A37, Sảnh A2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM từ ngày 30/9 - 3/10/2026.

Thanh Loan