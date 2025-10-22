Ngày 22/10, ban quản lý (BQL) khu du lịch quốc gia núi Sam (tỉnh An Giang) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về phương án bố trí các điểm bán và soát vé tham quan.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Tuyên

Khu du lịch quốc gia núi Sam được công nhận khu du lịch cấp quốc gia vào năm 2018, gồm quần thể 5 di tích: Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang và đình Châu Phú.

Địa điểm này thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Tuy nhiên, thời gian qua, người dân, báo chí thường xuyên phản ánh việc đặt các điểm thu phí tham quan tại đây chưa hợp lý.

Đồng thời, dư luận cũng đặt vấn đề “tận thu” khi bán vé tham quan cho người dân, du khách. Các chốt cách Miếu Bà khoảng 1km, nhiều người không có nhu cầu đi miếu, song vào khu vực này đều bị tính phí.

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam được xem là ngôi miếu linh thiêng bậc nhất miền Tây. Ảnh: BQL khu du lịch quốc gia núi Sam

Theo ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc BQL, những hạn chế nêu trên do tính đặc thù, bởi khu du lịch nằm xen kẽ với khu dân cư, dẫn đến công tác tổ chức thu phí tham quan gặp nhiều khó khăn.

Ông Tiền cho biết, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, BQL đã phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tiến hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng phương án bố trí các điểm bán và soát vé tham quan. Việc này nhằm đảm bảo tính khoa học, thu đúng, thu đủ, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân, du khách và doanh nghiệp.

“BQL sẽ bố trí 3 điểm soát vé: đầu tuyến phố đi bộ trước chùa Tây An, cuối tuyến phố đi bộ trước đình Vĩnh Tế và lối vào cổng sau Miếu Bà ở đường Châu Thị Tế (từ cổng vào 30m hướng vào Miếu Bà).

Đồng thời, BQL cũng dự kiến bố trí quầy bán vé tại 3 nơi: điểm trung chuyển khách tham quan của BQL khu Du lịch quốc gia núi Sam - khu Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông; khu vực điêu khắc cũ đường Tân Lộ Kiều Lương gần trạm cấp nước; cuối tuyến phố đi bộ trước đình Vĩnh Tế”, giám đốc BQL thông tin.

Phương án bố trí các điểm bán vé và soát vé tại khu di tích quốc gia Núi Sam. Ảnh: Trần Tuyên

Ngoài ra, vào thời gian cao điểm (tháng 1, 2 âm lịch hằng năm), BQL bố trí thêm từ 2-3 điểm bán vé trên tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương và Lê Đại Cương (trước Trung tâm thương mại chợ Vĩnh Đông) để giảm áp lực cho điểm bán vé số 2, tạo thuận lợi nhất để du khách mua vé.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo BQL khu du lịch quốc gia núi Sam cho biết, phương án trên sẽ được triển khai trong quý 4 năm nay. Đồng thời, đơn vị quản lý cũng dỡ bỏ 3 điểm thu phí hiện tại nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông được thông suốt.

Điểm thu phí hiện hữu trên đường Lê Đại Cương. Ảnh: Trần Tuyên

Theo ông Tiền, điểm mới của phương án này là công tác bán và soát vé sẽ chuyển dần từ hình thức thủ công sang hình thức điện tử, ứng dụng công nghệ để quản lý. Việc bán vé sẽ được đa dạng hoá với nhiều hình thức để du khách lựa chọn như: bán vé online, bán vé tại các khách sạn, nhà nghỉ bằng thanh toán quét mã QR, bán trực tiếp tại quầy…

Đối với tình trạng bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường, cò mồi, chèo kéo gây phiền hà cho du khách, BQL tiếp tục phối hợp với UBND các phường Vĩnh Tế, Châu Đốc tăng cường kiểm tra, xử lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn.

Ông Nguyễn Trung Thành - Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh - cho biết, trong quá trình thực hiện bố trí các điểm bán và soát vé tham quan tại khu di tích quốc gia Núi Sam như phương án trên, Sở sẽ thường xuyên rà soát để có sự điều chỉnh kịp thời.