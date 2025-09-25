Ảnh minh hoạ. Nguồn: Viettel Money

Chỉ còn vài ngày nữa là đến cột mốc 1/10/2025, theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP hàng triệu chủ xe ô tô trên cả nước cần hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông liên kết với một phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để xe có thể qua trạm. Dù nghị định đã được thông tin rộng rãi, đến nay vẫn còn nhiều chủ phương tiện bối rối, chưa hiểu rõ lý do phải chuyển đổi, cũng như lợi ích của cơ chế vận hành mới.

Bảo mật nâng lên chuẩn ngân hàng, quyền kiểm soát về tay người dùng

Trước đây, tài khoản thu phí chỉ là một tài khoản nội bộ do các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC) tự quản lý. Loại tài khoản này không sinh lãi, không thể sử dụng cho các dịch vụ khác và không có sự giám sát từ cơ quan Nhà nước về tài chính.

Trong khi đó, tài khoản giao thông theo quy định mới là tài khoản định danh, được kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của người dân, như ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng, và được giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng. Theo cơ chế phối hợp liên ngành, Bộ Xây dựng sẽ phụ trách vận hành hệ thống thu phí không dừng, còn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý các phương tiện thanh toán.

Sự phối hợp này sẽ góp phần nâng cấp tiêu chuẩn bảo mật, đưa dữ liệu tài chính cá nhân của người dân lên ngang hàng với mức bảo mật trong lĩnh vực ngân hàng, thay vì chỉ nằm trong phạm vi kỹ thuật của ngành giao thông như trước kia.

Giải pháp chuyển đổi từ Viettel Money

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là một rào cản lớn với các phương thức thanh toán. Theo TCCS 44:2022/TCĐBVN và Quyết định 2255/QĐ-BGTVT, mỗi giao dịch ETC cần được xử lý trong thời gian dưới 200 mili-giây để đảm bảo phương tiện qua trạm không bị gián đoạn.

Hiện nay, ứng dụng tài chính số Viettel Money là một trong những phương thức thanh toán đầu tiên trên thị trường có thể đáp ứng được yêu cầu này. Đây cũng là nền tảng được tích hợp sẵn trong ePass - hệ thống thu phí không dừng do Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (thuộc Tập đoàn Viettel) vận hành.

Việc liên thông giữa Viettel Money - ePass và các đơn vị hạ tầng trong cùng hệ sinh thái Viettel tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thực hiện chuyển đổi, đồng thời đảm bảo tốc độ, tính ổn định và khả năng hỗ trợ khi phát sinh vấn đề.

Đặc biệt, người dùng ePass còn có thể lựa chọn tính năng Ví trả sau của Viettel Money, để “qua trạm trước, thanh toán sau”. Tính năng này giúp giảm áp lực nạp tiền ngay tức thì, hỗ trợ các tình huống quên nạp hoặc chưa đủ số dư.

Toàn bộ quá trình liên kết, nạp tiền và giao dịch đều miễn phí 100%, được đảm bảo bảo mật bởi hệ thống công nghệ eKYC đạt chứng chỉ quốc tế ISO 30107-3 cấp độ 2. Người dùng có thể kiểm soát lịch sử giao dịch, lựa chọn hình thức xác thực phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng trừ tiền ngoài ý muốn.

Ngoài Viettel Money, hiện tại, người dùng ePass có thể liên kết thêm với thẻ tín dụng quốc tế (Visa/MasterCard/JCB/Amex) để chuyển đổi tài khoản giao thông thành công. Khách hàng cần lưu ý khoản phí giao dịch qua thẻ tín dụng quốc tế tăng thêm khoảng 2% giá trị - đây là mức phí do đơn vị phát hành thẻ quy định và thu trực tiếp.

Chạy nước rút chuyển đổi tài khoản giao thông

Theo ghi nhận từ các đơn vị chức năng, việc liên kết tài khoản giao thông trực tiếp với tài khoản ngân hàng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, do yêu cầu về tốc độ xử lý <200 mili-giây là một tiêu chuẩn khó, đòi hỏi kỹ thuật khắt khe.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết, tốc độ giao dịch qua tài khoản ngân hàng hiện chỉ mới đạt khoảng 50% yêu cầu hiệu suất của hệ thống thu phí không dừng. Trong thời gian chờ hệ sinh thái thanh toán được mở rộng, việc lựa chọn Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế được ePass khuyến khích để đảm bảo lưu thông qua trạm, tránh gián đoạn không đáng có.

Để hỗ trợ người dân chưa am hiểu công nghệ, ePass đã triển khai hơn 1.400 điểm hỗ trợ trực tiếp trên cả nước, gồm các trạm thu phí, siêu thị, cửa hàng Viettel. Hệ thống tổng đài 1900.9080 cũng hoạt động 24/7 để hướng dẫn thao tác, giải đáp vướng mắc trong quá trình chuyển đổi.

Video trực quan hướng dẫn liên kết ePass với Viettel Money để chuyển đổi tài khoản giao thông với thao tác chỉ dưới 5 phút, xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=aM23kCnu_Os

