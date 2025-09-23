Theo Nghị định 119, sau ngày 1/10/2025, chỉ những chủ ô tô đã định danh và liên kết hợp lệ với phương tiện thanh toán mới được phép nạp tiền để sử dụng làn thu phí không dừng (ETC).

Tài khoản giao thông sau khi định danh không chỉ phục vụ việc đi qua trạm thu phí mà còn có thể kết nối với nhiều dịch vụ thiết yếu như thanh toán bãi đỗ xe, vé nội đô, xăng dầu và các tiện ích đô thị khác.

Nếu chậm trễ trong việc chuyển đổi, phương tiện có thể bị từ chối qua trạm ETC, gây ách tắc. Đồng thời chủ phương tiện cũng sẽ gặp khó khăn khi tra cứu giao dịch để khiếu nại hoặc khi sử dụng các dịch vụ mở rộng trong tương lai.

Doanh nghiệp vận tải vẫn "ngóng" hướng dẫn chuyển đổi tài khoản giao thông. Ảnh: N. Huyền

Theo thống kê từ các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng là ePass và VETC, đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 50% trong tổng số 6,8 triệu xe ô tô trong cả nước chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán, trong đó phần lớn là xe cá nhân. Còn lại khoảng 130.000 doanh nghiệp vận tải vẫn “án binh bất động”.

Ông Khúc Hữu Thanh Hải – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng – cho biết nhiều ngày nay đơn vị vẫn loay hoay tìm cách chuyển đổi tài khoản cho hàng trăm xe kinh doanh vận tải do chưa có hướng dẫn cụ thể cho tài khoản doanh nghiệp.

“Chúng tôi băn khoăn không rõ doanh nghiệp sẽ dùng chung một tài khoản hay mỗi xe phải có một tài khoản riêng”, ông Hải đặt câu hỏi.

Tương tự, ông Đỗ Văn Bằng – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát (Xe Sao Việt) – cho biết hiện hầu hết doanh nghiệp vận tải vẫn chưa triển khai chuyển đổi tài khoản giao thông.

Theo ông Bằng, các doanh nghiệp thường nộp phí giao thông từ tài khoản công ty vào tài khoản của đơn vị thu phí, sau đó hai bên thực hiện đối trừ. Khi hết tiền thì nạp thêm. Nhưng theo quy định mới, doanh nghiệp phải sử dụng ví điện tử hoặc thẻ Visa.

“Nếu dùng thẻ Visa quốc tế hoặc ví điện tử của ngân hàng không liên thông, doanh nghiệp sẽ bị trừ khoảng 2% phí giao dịch. Với những đơn vị có hàng trăm xe, chi phí này là gánh nặng tài chính rất lớn,” ông phân tích.

Doanh nghiệp lo tài xế nghỉ việc, tiêu hết tiền đã nạp trước

Ngoài ra, căn cứ điểm i, khoản 2, điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt quy định: “Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được ủy quyền cho cá nhân là người lao động của cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của cơ sở kinh doanh, sau đó cơ sở kinh doanh thanh toán lại cho người lao động bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.”

Như vậy, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, doanh nghiệp buộc phải ủy quyền cho người lao động trực tiếp thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Bằng cho biết: “Mỗi ngày, chúng tôi chi gần 100 triệu đồng phí giao thông, như vậy sẽ cần rất nhiều tài khoản. Thay vì chỉ quản lý một tài khoản, nay doanh nghiệp có thể phải mở hàng loạt tài khoản định danh (IP). Với đơn vị sở hữu hàng trăm xe, số lượng tài khoản cần ủy quyền sẽ rất lớn. Khi đó, doanh nghiệp phải lập thêm bộ phận quản lý tài khoản IP, bộ phận khác phụ trách ủy quyền thanh toán cho lái xe để tổng hợp, cập nhật hóa đơn.”

Bởi nếu để lái xe tự quản lý tài khoản, rủi ro rất lớn, chẳng hạn trường hợp lái xe nghỉ việc đột xuất hoặc tiêu hết số tiền công ty đã nạp trước. Do đó, doanh nghiệp buộc phải giữ quyền quản lý IP của lái xe, nhưng điều này khiến nhiều tài xế không muốn cung cấp hồ sơ cá nhân.

Từ những bất cập trên, ông Bằng kiến nghị: Việc chuyển sang ví điện tử nên chia thành hai nhóm – doanh nghiệp và cá nhân. Trong đó, các doanh nghiệp vận tải cần được giữ nguyên hình thức giao dịch như hiện nay (ủy quyền chi trả từ tài khoản doanh nghiệp), tránh việc phải chia nhỏ và mở quá nhiều tài khoản.

Phóng viên đã liên hệ tới Cục Đường bộ Việt Nam về những băn khoăn của doanh nghiệp nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.