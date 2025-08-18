Nếu không chuyển tài khoản VETC hay ePass sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Việc chuyển tài khoản VETC hay ePass sang tài khoản giao thông được thực hiện khá đơn giản và nhanh chóng chỉ trong vài phút. Ảnh: HP

Chính phủ ban hành Nghị định 119/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, trong đó quy định sử dụng tài khoản giao thông.

Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển tiền từ tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang phương tiện thanh toán của chủ phương tiện được kết nối với tài khoản giao thông trước ngày 01/10/2025.

Như vậy, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay (VETC, ePass) sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Cách chuyển đổi từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VETC, chọn mục Thiết lập ví.

Bước 2: Xác thực giấy tờ, yêu cầu có căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Bấm vào Bắt đầu xác thực > Chụp 2 mặt CCCD > Nhấn Tiếp theo.

Bước 3: Thực hiện kết nối NFC và Chụp hình chân dung (Xác thực khuôn mặt).

Bước 4: Kiểm tra thông tin trên hợp đồng và nhấn Xác nhận.

Bước 5: Nhập mật khẩu và ấn Tiếp tục. Thông báo trả về Xác thực Ví VETC thành công.

Bước 6: Liên kết ví VETC và tài khoản ngân hàng. Chọn ngân hàng, điền thông tin tài khoản ngân hàng và nhấn Tiếp tục.

Bước 7: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại để xác nhận. Ứng dụng thông báo Liên kết thành công.

Cách chuyển tài khoản ePass sang tài khoản giao thông với người dùng chưa có ví Viettel Money

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng ePass, chọn Quản lý nguồn tiền hoặc chọn Tài khoản, tìm mục Quản lý liên kết.

Bước 2: Lựa chọn mục liên kết ví Viettel Money

Bước 3: Cài đặt và đăng ký ví Viettel Money

Bước 4: Người dùng chọn mục "Xem tất cả" và tìm đến mục "Xe qua trạm ePass".

Bước 5: Đăng ký ViettelPay làm phương thức thanh toán cho Viettel Money thông qua xác thực CCCD, kết nối NFC và nhận diện khuôn mặt.

Bước 6: Đặt mật khẩu Viettel Money để đăng nhập và xác thực các giao dịch.

Như vậy bạn đã liên kết thành công ePass với Viettel Money.

Lưu ý, chủ phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Xem video hướng dẫn cách chuyển tài khoản VETC sang tài khoản giao thông: