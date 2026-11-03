Rặng hoa giấy lâu năm trên đường Giải Phóng, Hà Nội đang nở rực rỡ, thu hút người dân tới chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm trước thông tin góc phố này có thể thay đổi khi triển khai dự án mở rộng đường.

Những ngày cuối tháng 10, rặng hoa giấy cạnh gác chắn tàu Phương Liệt (166 Giải Phóng) bung nở rực rỡ, trở thành điểm chụp ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội. Từng chùm hoa hồng rực, buông xuống mái nhà và hàng rào ngay bên đường tàu và dòng xe qua lại, tạo thành khung cảnh vừa đối lập, vừa nên thơ.

Rặng hoa giấy cạnh góc chắn tàu Phương Liệt thu hút người đến đây chụp ảnh

Một số người dân sống tại đây chia sẻ, rặng hoa giấy này đã được trồng cách đây hàng chục năm. Mỗi đợt hoa nở, góc phố lại có người ghé qua nhìn ngắm, chụp hình.

Tuy nhiên năm nay, khi có thông tin khu vực này nằm trong phạm vi Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ, việc mở rộng đường, chỉnh trang đô thị có thể tác động tới rặng hoa trong quá trình giải phóng mặt bằng, càng có thêm nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, tranh thủ đến chụp ảnh hoa để lưu giữ kỷ niệm.

Ngoài các bạn trẻ có nhu cầu check-in địa điểm hot, người dân sống gần đây cũng đến chụp hình để lưu giữ kỷ niệm suốt hàng chục năm

Bà Hán Thị Hạnh (76 tuổi) và bà Lê Thị Liên (73 tuổi), cùng sinh hoạt tại Hội Người cao tuổi phường Phương Liệt cho hay, tranh thủ ngày cuối tuần, các bà hẹn nhau cùng mặc áo dài đến rặng hoa giấy để lưu lại khoảnh khắc.

"Chúng tôi sống tại đây đã lâu, quen với hình ảnh cây hoa giấy này. Nay nghe tin rặng hoa sắp bị phá bỏ do giải toả mặt bằng, tôi cảm giác có chút tiếc nuối", bà Hạnh nói.

Bà Hạnh và bà Liên hẹn nhau mặc áo dài đến chụp hình kỷ niệm tại rặng hoa giấy

Ngoài bà Hạnh, bà Liên, một số bạn trẻ cũng đến đây vì thấy clip về rặng hoa giấy "viral" trên mạng xã hội. Đức An (SN 2004, ở Vĩnh Tuy) cho biết, dù ở cách đây 5km nhưng thấy hoa đẹp, anh đã hẹn một người bạn đến đây check-in.

Một số bạn trẻ đến check-in sau khi thấy video về cây hoa giấy "viral" trên MXH

Cuối tháng 10, hoa giấy cũng bung nở ở nhiều nơi trong thành phố, tô điểm cho những tuyến đường đông đúc. Tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến, tán hoa trắng xen hồng vươn rộng ngay bên vỉa hè, tạo thành một góc đẹp mắt giữa nút giao nhiều xe qua lại.

Hoa giấy nở rộ ở góc ngã tư Khuất Duy Tiến giao Nguyễn Trãi

Những chùm hoa mọc dày, đan xen trên nền lá xanh, nổi bật dưới trời trong và nắng thu. Ngay giữa phố xá, sắc hoa khiến một góc đường quen thuộc trở nên nên thơ, đủ để người đi qua muốn ngắm nhìn, lưu lại vài khuôn hình.

Hoa giấy là cây thân gỗ dạng leo, ưa nắng, chịu nóng và chịu hạn khá tốt khi đã bén rễ ổn định. Những đợt thời tiết nhiều nắng, ít mưa như cuối tháng 10 tạo điều kiện thuận lợi để cây ra hoa, nhất là khi đất thoát nước tốt, không bị dư ẩm.

Phần tạo nên sắc hồng, trắng hay tím rực rỡ thực chất là lá bắc mỏng như giấy, bao quanh những bông hoa nhỏ. Nhờ sức sống bền bỉ, có thể dễ dàng cắt tỉa và mang lại những mảng màu nổi bật, hoa giấy phù hợp trồng trang trí tại các bồn cây, hàng rào và những vị trí nhiều nắng trong đô thị.