Không bao giờ hài lòng

- Xem lại những gì đã thể hiện trong "Báu vật trời cho", chị tự đánh giá thế nào?

Ở thời điểm ghi hình, nếu xét việc chúng tôi đã nỗ lực thế nào, tôi xin phép được hài lòng 200%.

Sau mỗi bộ phim, tôi đều xem lại thật kỹ và tự hỏi mình có thể làm gì tốt hơn hoặc khác hơn không. Và trong tâm thế đó, tôi luôn không thấy hài lòng. Đây là sự đau đáu cần có để bản thân phát triển dài hạn trong nghề.

- Quá trình quay phim hình như không suôn sẻ lắm? Nghe nói việc đạo diễn Lê Thanh Sơn yêu cầu quay quá nhiều phương án cho mỗi cảnh khiến các diễn viên không hài lòng?

Đến lúc chuẩn bị quay, chúng tôi vẫn không ngừng tranh luận về tình huống, nhân vật, kịch bản... Vì ngồi ở nhà tưởng tượng sẽ khác nhiều so với lúc ra phim trường có đầy đủ diễn viên và bối cảnh cụ thể.

Tôi không ngại các ẩn số vì chúng giúp tôi rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống. Và hình như tôi hơi lạc quan quá khi lúc nào cũng nhìn vào mặt tích cực của vấn đề.

Diễn viên Phương Anh Đào. Ảnh: Loan Lê

Thật ra người đòi quay nhiều phương án nhất là tôi chứ không phải anh Sơn! (cười) Rất nhiều cảnh anh Sơn hài lòng rồi nhưng tôi luôn xin quay thêm 1-2 lần mới thỏa mãn cái "nư" của mình.

Anh Sơn, anh La Thành và Tuấn Trần đều góp sức không ít để giúp vai diễn lần này của tôi khác biệt các vai trước. Ngọc trong Báu vật trời cho có nét lém lỉnh, duyên dáng, hài hước khác hẳn các cô gái bi thương tôi từng thể hiện.

- Có ý kiến cho rằng chị và Tuấn Trần trong phim này vẫn "Mai" quá. Chị nghĩ sao?

Với tôi, tương tác của cặp Hồng - Ngọc khác hẳn cặp Sâu - Mai vì chúng tôi trong phim này không khai thác theo hướng cặp tình nhân, yêu đương mà được hai người kết nối bởi điểm chung là một đứa con.

Hồng rõ ràng bị cuốn vào câu chuyện, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của nhân vật. Vì vậy, với câu chuyện khác, chúng tôi cũng phải diễn khác.

Khi khán giả còn quan tâm, còn đặt ra câu hỏi, sự so sánh giữa các vai diễn, bộ phim, đó là may mắn của người diễn viên. Vì vậy, tôi không áp lực mà kỳ vọng bản thân khắc phục những hạn chế cũng như phải mang lại điều gì đó mới mẻ cho khán giả mỗi lần trở lại màn ảnh rộng.

Tuấn Trần tài năng, cư xử chân thành

- Hai năm qua, chị làm gì?

Suốt thời gian đó, tôi may mắn nhận được một vài kịch bản phù hợp. Dù vậy, khi tìm hiểu nhân vật, tôi vẫn thấy quen quen, vẫn các màu sắc mình từng thể hiện rồi.

Ngọc trong Báu vật trời cho gần như là vai duy nhất đáp ứng được mong đợi của tôi. Với các vai lâm ly bi đát, xin cho tôi hẹn 2-3 năm sau sẽ trở lại!

Lúc không đóng phim, tôi tham gia một vài loại hình khác như chương trình truyền hình thực tế. Với tâm thế nhìn đâu cũng thấy cơ hội, loại hình nào cũng có cái để học, tôi đã tìm được không ít chất liệu mới cho nghề nghiệp và cuộc sống.

Trong phim, Ngọc (Phương Anh Đào) có con nhờ nguồn tinh trùng được Hồng (Tuấn Trần) hiến tặng. Ảnh: NSX

- Chị nhận phim này không phải vì Tuấn Trần sao?

Có một phần vì Tuấn thật đó, tại sao không khi Tuấn là một bạn diễn quá tốt? Tuấn tài năng, cư xử chân thành và có khả năng kết nối tất cả anh chị em trong đoàn phim. Chúng tôi thân thiết và Tuấn cũng góp ý cho tôi nhiều điều trong công việc.

Có điều hơi trùng hợp là ông Sâu hẹn bà Mai 2 năm thì vừa vặn sau 2 năm, tôi và Tuấn thực sự tái hợp trong phim này. Tôi thấy rất dễ thương. (cười)

Dĩ nhiên, chúng tôi cũng không tránh khỏi những lúc cãi nhau, cứ tưởng sắp cạch mặt tới nơi. May mà đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Tuấn rất galant, lúc nào cũng chủ động làm lành.

Nếu vẫn còn dịp hợp tác với Tuấn, tôi luôn sẵn sàng và sẽ thú vị hơn nếu chúng tôi vào vai đối đầu nhau.

- Nghe nói cảnh hôn giữa chị và Tuấn Trần là "cú lừa" từ đạo diễn?

Gọi là lừa vì lúc quay, ê-kíp không hề nói mọi thứ sẽ diễn biến như vậy. Tôi và Tuấn cho rằng hai nhân vật chỉ nên dừng lại sau đại cảnh gần cuối phim nhưng ê-kíp không thỏa mãn.

Vậy là dưới cảnh sắc hữu tình của Ninh Bình, được mọi người động viên, tôi và Tuấn mới hôn nhau.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần được khen đẹp đôi. Ảnh: Loan Lê

- Nguồn tin riêng của VietNamNet cho biết chị và Tuấn Trần đứng tên chung một bất động sản giá trị. Nếu là thật, hai người hẳn phải thân lắm nhỉ?

Một tin đồn thất thiệt nhưng nghe cũng ổn đó chứ? Đứng tên nhà đất nghe hay mà!

Tôi không biết mấy tin đồn kiểu này từ đâu ra nhưng nếu có ai hỏi, tôi sẽ nhận. Vía giàu có đó, cứ tin đi rồi năng lượng tốt đẹp sẽ đến với mình.

34 tuổi chưa chồng đâu có nghĩa là không hạnh phúc?

- Nhìn lại chặng đường đã qua, đâu là lúc chị thấy cô đơn và khó khăn nhất?

Là mấy năm hậu tốt nghiệp, đi làm nhưng không có vai diễn cho tôi cảm giác mình đang được sống trong thiên đường đã chọn.

Diễn viên phải có phim, có sân khấu. Tôi cứ tham gia hết sản phẩm này tới sản phẩm khác mà không được như mong đợi. Vì vậy, tôi dừng đóng phim để bảo toàn cảm xúc, đi làm công việc khác để duy trì cuộc sống.

Đó là lý do dù kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống nhưng tôi luôn trong trạng thái bấp bênh. Trong tôi luôn rất nặng những trăn trở về nghề.

Quãng thời gian đó cũng rất đáng quý. Khi từng đứng một mình trong bóng tối, sau này, tôi ở đâu cũng thấy tự tin.

Phương Anh Đào nói ở tuổi 34 chưa lập gia đình, sinh con không đồng nghĩa với không thành công, hạnh phúc. Ảnh: Loan Lê

- Bố ngoài 60 còn mẹ ngoài 50 tuổi có phải là áp lực để chị phấn đấu, có được vị trí hiện tại?

Theo suy nghĩ phổ thông, chúng ta thường đặt ra mục tiêu phải đạt đến cột mốc nào với số tuổi tương ứng; lập gia đình trước năm bao nhiêu tuổi...

Hồi xưa, tôi cũng hay nghĩ như vậy, nhất là trong giai đoạn mới tốt nghiệp vừa kể lúc nãy.

Tôi đã vượt qua giai đoạn đó rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng không có tiêu chuẩn chung nào về thành công cho mọi người cả. Chỉ chúng ta biết chính mình đã trải qua những gì.

Làm ơn yêu thương, lắng nghe bản thân nhiều hơn; nhận thức những điều kiện hiện có để biết thước đo thành công, hạnh phúc của mình là gì. Đừng áp tiêu chuẩn thành công của người khác vào mình để rồi khổ sở, dằn vặt bản thân hoài.

- Do hiện tại đã là sao hạng A nên chị nói trơn tru quá! Bất cứ nghệ sĩ nào làm nghề mãi mà không bật lên, không có tác phẩm đều sẽ thấy áp lực cả!

Tôi chỉ nhấn mạnh rằng mỗi người sẽ có thước đo thành công riêng. Trong khi nhiều người bạn coi việc lấy chồng, sinh con là mục tiêu lớn nhất thì tôi - một cô gái 34 tuổi chưa lập gia đình, không có nghĩa rằng tôi không thành công, không hạnh phúc.

Phương Anh Đào ngày càng nhuận sắc. Ảnh: FBNV

Ở góc độ nghề nghiệp cũng vậy, là nghệ sĩ, tôi phải có vai diễn. Hồi mới ra trường, tôi vẫn đi đóng MV, quảng cáo hay phim tốt nghiệp nhưng suốt 3-4 năm không có dịp góp mặt trong phim truyền hình, điện ảnh nào.

Tôi không bao giờ lãng mạn hóa điều này mà luôn đặt ra các mục tiêu, cột mốc cụ thể trong sự nghiệp. Có đam mê là tốt nhưng chắc chắn phải sống được với nghề.

- Nếu doanh thu phim này không tốt, chị có ngại những tiêu đề kiểu: "Thất bại của Phương Anh Đào"?

Chúng tôi đã chuẩn bị một "mâm cỗ" đầy đủ hương vị cho ngày Tết. Có gia đình, có hài hước, có hành động, hành trình, có thông điệp, ý nghĩa phù hợp cho Tết cổ truyền của dân tộc. Phim có được đón nhận hay không còn phải đợi Tết mới biết.

Riêng tôi, sau mỗi dự án đóng máy, luôn lạc quan tin rằng bộ phim sẽ chạm đến khán giả.

Tôi còn thỏa mãn bởi việc không phải lúc nào mình cũng gắn với các nhân vật nặng tâm lý, số phận nghiệt ngã. Phương Anh Đào cũng có những vai nhẹ nhàng, tươi vui.