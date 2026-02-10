Chiều 10/2, bộ phim điện ảnh Báu vật trời cho tiếp tục hành trình ra mắt khán giả với một suất chiếu đặc biệt dành cho báo chí và khán giả tại Hà Nội. Suất chiếu có sự góp mặt của đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng dàn diễn viên Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát và Khương Lê.

Phương Anh Đào là diễn viên nữ duy nhất tham dự sự kiện ra mắt. Cô thu hút mọi ánh nhìn với vóc dáng và nhan sắc hoàn hảo. Trong khi đó, Tuấn Trần tiếp tục phải ngồi xe lăn tới rạp và đàn anh Quách Ngọc Ngoan đảm nhiệm việc đẩy xe cho Tuấn Trần.

Sau "Mai", Phương Anh Đào tiếp tục đóng cặp với Tuấn Trần trong "Báu vật trời cho".

Quách Ngọc Ngoan cũng nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vai diễn và quyết định tham gia một dự án phim Tết với màu sắc khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của anh trước đây. Nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ: “Với tôi, khi nhận lời mời từ nhà sản xuất, tôi cũng hồi hộp. Khi đọc kịch bản xong, tôi thấy vai hay.

Tôi chưa trở thành con người như vậy trong nghệ thuật bao giờ. Tôi hỏi anh Sơn có tin tôi không và anh trả lời là tin. Đây là vai diễn mang khuynh hướng hài đầu tay của tôi. Hy vọng tôi có thể mang đến những năng lượng tích cực cho mọi người trong dịp đầu năm”.

Phương Anh Đào làm khán giả không thể rời mắt.

Tuấn Trần cũng là tâm điểm chú ý trong buổi giao lưu, khi chia sẻ thẳng thắn về hành trình lựa chọn vai diễn của mình trong những năm gần đây. Nam diễn viên nói: “Với Minh Gọn trong Làm giàu với ma 2, đó là một nhân vật thiểu năng, chậm phát triển. Nhân vật ở phim trước đó là một người bị động kinh. Sau đó, khán giả hỏi tôi: ‘Đến bao giờ anh mới thôi nhận vai khổ?’.

Đến Báu vật trời cho, khi đọc kịch bản, tôi rất thích vai Hồng. Sau 1 năm với nhiều vai diễn nặng về tâm lý và cảm xúc, tôi muốn có một vai vô tư, vô lo. Trong phim này, dù là chính diện hay phản diện, tất cả mọi người đều phần nào có nét đáng yêu. Sau 1 năm bộn bề lo toan, chúng tôi muốn mang lại một kịch bản có đủ đầy mọi thứ, đặc biệt là sự kết nối về tình thân. Tôi hứa sau phim này, tôi sẽ đóng nhiều vai khổ hơn nữa”.

Tuấn Trần phải chống nạng vào rạp chiếu.

Nhân vật Hồng trong Báu vật trời cho được anh xem như một khoảng thở, một cơ hội để thể hiện một màu sắc nhẹ nhàng hơn sau chuỗi vai diễn nặng tâm lý. Với nhiều khán giả Hà Nội, hình ảnh Tuấn Trần trong phim mang lại cảm giác gần gũi và dễ đồng cảm.

Phim xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) là mẹ đơn thân, có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển để đổi gió và trốn chạy quá khứ, cô và bé Tô chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người góp phần tạo nên sự ra đời của Tô. Cuộc gặp gỡ tréo ngoe ấy kéo 3 con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch.

Phương Anh Đào cùng ê-kíp "Báu vật trời cho" tại buổi công chiếu ở Hà Nội.

Báu vật trời cho là tác phẩm điện ảnh duy nhất được trình chiếu ở định dạng IMAX trong dịp Tết 2026 sẽ chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết.