Người bán yên tâm chuyển đổi số khi có ngân hàng và công ty công nghệ đồng hành

Sau gần 2 tháng triển khai, giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số của VNPAY và Agribank nhận được tín hiệu tích cực từ doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Chị Hà - chủ cửa hàng tạp hóa Hà Nội - cho biết dịp Tết cận kề, thay vì tuyển thêm nhân sự phụ trách thống kê doanh thu, chị dùng gói giải pháp chuyển đổi số để tiết kiệm chi phí và không tốn thời gian hướng dẫn nhân sự mới. Chị Hà cho biết khi ứng dụng công nghệ vào vận hành, chị cảm thấy hài lòng khi các vấn đề dần được giải quyết nhờ sự hỗ trợ kịp thời và tận tình từ VNPAY và Agribank.

Bộ giải pháp chuyển đổi số của VNPAY và Agribank hỗ trợ hộ kinh doanh đẩy mạnh bán hàng mùa cao điểm Tết. Ảnh: VNPAY

Đại diện VNPAY cho biết việc hợp tác với Agribank đặt mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh an tâm bán hàng, bớt những nỗi băn khoăn về chi phí, nhân sự vận hành. Đặc biệt trong giai đoạn cuối năm, khi sổ sách cần được tổng hợp nhanh để chuẩn bị cho các kỳ kê khai và quyết toán, việc dữ liệu được ghi nhận tự động giúp hộ kinh doanh hạn chế sai sót và giảm áp lực rà soát thủ công. Theo đó, VNPAY miễn phí trọn bộ giải pháp đến hết năm 2028, bao gồm phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số, kết nối dữ liệu thuế.

Trong khuôn khổ hợp tác, Agribank triển khai chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh vay vốn lên tới 1 tỷ đồng với hình thức giải ngân linh hoạt. Với lợi thế mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm đồng hành cùng hộ kinh doanh, Agribank đóng vai trò cầu nối giúp các giải pháp công nghệ tiếp cận sát với thực tế vận hành tại từng điểm bán, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.

Giải pháp giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí

Theo ghi nhận thực tế, mùa Tết là thời điểm hộ kinh doanh tập trung tối đa cho bán hàng và xoay vòng dòng tiền. Một giải pháp gọn nhẹ, không yêu cầu thay đổi quy trình hay đầu tư thiết bị mới giúp giảm áp lực đáng kể. Khi ứng dụng giải pháp chuyển đổi số, doanh thu của hộ kinh doanh được ghi nhận tự động, dữ liệu sẵn sàng để xuất hóa đơn điện tử, tổng hợp doanh thu – chi phí và kê khai thuế đúng hạn. Điều này giúp tránh tình trạng thất thoát số liệu hoặc dồn áp lực xử lý sổ sách mùa cao điểm.

Bên cạnh hiệu quả vận hành trước mắt, chuyển đổi số còn tạo tiền đề cho việc quản lý minh bạch và bền vững lâu dài. Khi dữ liệu kinh doanh được chuẩn hóa ngay từ khâu bán hàng, hộ kinh doanh có thể dễ dàng theo dõi dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và chuẩn bị cho các kỳ kê khai thuế tiếp theo. Chuyển đổi số vì vậy không chỉ là giải pháp tình thế mùa cao điểm mà trở thành công cụ hỗ trợ quản trị lâu dài.

Ứng dụng chuyển đổi số giúp hộ kinh doanh dễ dàng theo dõi dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và chuẩn bị cho các kỳ kê khai thuế. Ảnh: VNPAY

Chỉ sau 2 tháng triển khai, sự phối hợp giữa VNPAY và Agribank phần nào giúp hộ kinh doanh thao tác liền mạch, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tạo nền tảng vận hành hiệu quả trong bối cảnh kinh doanh ngày càng số hóa.

Bích Đào