Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển tới. Theo nội dung kiến nghị, cử tri xã Đắk Mil đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại chính sách thuế cho phù hợp, việc áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng giống nhau là không hợp lý.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, trong đó, đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Đồng thời, Luật đã bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập; cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất 17% trên thu nhập; cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập.

Ảnh: Nguyễn Lê

Theo Bộ Tài chính, quy định này cũng thống nhất với quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 (thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng; áp dụng thuế suất 17% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng).

Riêng cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

Theo đó, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có doanh thu năm từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập. Trường hợp cá nhân này lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thì được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Mức tỷ lệ trên doanh thu được xác định theo từng ngành nghề cụ thể.

Theo số liệu tính đến tháng 10/2025 có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên thì với quy định nêu trên, theo Bộ Tài chính, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế (chiếm khoảng 90% trên tổng số 2,54 triệu hộ kinh doanh). Ngoài số cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế này thì số cá nhân kinh doanh còn lại đa số có mức doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng.

Theo đó, quy định về thuế đối với cá nhân kinh doanh của Luật Thuế thu nhập cá nhân nêu trên đã được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh doanh của các cá nhân kinh doanh hiện nay, qua đó, góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho đa số các cá nhân kinh doanh, khuyến khích các cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh.