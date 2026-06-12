Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TPHCM về tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm 2026, trong đó có thông tin về kết quả thực hiện chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng.

Chương trình 145.000 tỷ đồng là chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ. Từ hạn mức ban đầu 120.000 tỷ đồng, quy mô chương trình hiện đã được nâng lên 145.000 tỷ đồng với sự tham gia của 9 ngân hàng thương mại.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện trên địa bàn thành phố có 16 dự án nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân và dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được công bố. Trong đó, 8 dự án đã được các ngân hàng thương mại và quỹ đầu tư cấp tín dụng.

Tính đến cuối tháng 4/2026, có 4 dự án được giải ngân theo chương trình nói trên với tổng lũy kế đạt 508 tỷ đồng. Ngoài ra, 3 dự án được các ngân hàng thương mại cho vay nhưng không thuộc chương trình 120.000 tỷ đồng, với lãi suất từ 7,9%-8,5%/năm. Một dự án vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương trước đây.

Đối với khách hàng cá nhân, chỉ có 7 trường hợp được giải ngân với tổng doanh số 5,87 tỷ đồng, bình quân khoảng 838 triệu đồng mỗi khách hàng.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt. Ảnh: Phương Uyên

Về kết quả cho vay ưu đãi để mua, thuê mua NƠXH theo Nghị định 100, theo số liệu của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM, trong 2 tháng đầu năm nay, tổng doanh số cho vay của chương trình đạt 96,2 tỷ đồng với 63 lượt khách hàng.

Đến cuối tháng 2/2026, tổng dư nợ chương trình cho vay NƠXH đạt 1.502,2 tỷ đồng với 2.288 khách hàng còn dư nợ.

Đối với việc phát triển dự án mới, từ đầu năm đến nay, TPHCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư cho 11 dự án nhà ở và khu đô thị với tổng quy mô 434,36 ha. Đáng chú ý là Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có diện tích 423,61 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 98.710 tỷ đồng.

Hiện trên địa bàn TPHCM có tổng cộng 96 dự án nhà ở đang triển khai, dự kiến cung ứng 95.415 căn nhà. Từ đầu năm đến nay, có 20 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với tổng quy mô 16.328 căn. Trong đó, phân khúc cao cấp chiếm 14.637 căn, còn phân khúc trung cấp có 1.691 căn. Thị trường không có nguồn cung thuộc phân khúc bình dân.

Toàn bộ gần 1.700 căn nhà ở thuộc phân khúc trung cấp đủ điều kiện mở bán nói trên đều đến từ hai dự án nhà ở xã hội. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, cung cấp 755 căn với giá bán 21,6 triệu đồng/m2; còn Khu nhà ở cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên, phường Tân Hiệp, cung cấp 936 căn với giá bán 22 triệu đồng/m2.



