Golfer Lã Hữu Luyến giành danh hiệu Best Gross tại giải golf Báo Lao Động tại TPHCM và Đông Nam Bộ Open 2026.

Giải do VPĐD Báo Lao Động tại TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ tổ chức, nhằm tạo sân chơi thể thao, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thích golf.

144 golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố, tính điểm Net theo handicap, chia thành 4 bảng gồm A, B, C và bảng nữ. Sau một ngày tranh tài, golfer Lã Hữu Luyến giành danh hiệu Best Gross với thành tích 81 gậy, chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất.

Tại bảng A (handicap 0-17), Dương Đức Hiếu giành giải Nhất với Gross 81, Net 69. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Vũ Huy Hoàn (Net 70) và Đoàn Khắc Thiện (Net 72).

Golfer Lã Hữu Luyến nhận danh hiệu vô địch

Ở bảng B (handicap 18-24), Đỗ Trà Giang giành giải Nhất với Net 68, xếp trên Nguyễn Đình Long Hải (Net 68) và Phạm Thanh Hải (Net 69).

Bảng C (handicap 25-36) chứng kiến cuộc cạnh tranh sít sao khi ba golfer dẫn đầu cùng đạt Net 68. Nguyễn Thành Hiệp giành giải Nhất, Trần Thanh Nghiệp về Nhì và Đỗ Danh Hoàng xếp thứ Ba.

Trong khi đó, golfer Bella Luna giành giải Nhất bảng nữ với Gross 81, Net 68. Kim Nguyễn và Nguyễn Thị Hồng lần lượt giành giải Nhì và Ba. Ngoài các danh hiệu chính, giải đấu còn trao nhiều giải thưởng kỹ thuật.