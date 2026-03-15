Ứng dụng bản đồ nổi tiếng của Google vừa nhận được một bản nâng cấp được chính công ty mô tả là “lớn nhất trong hơn một thập kỷ”. Theo công bố mới nhất, Google Maps không chỉ thay đổi giao diện mà còn tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến và hệ thống điều hướng 3D hoàn toàn mới.

Hai tính năng quan trọng nhất của bản cập nhật lần này là Ask Maps, trợ lý AI cho phép người dùng hỏi bản đồ bằng ngôn ngữ tự nhiên và Immersive Navigation, hệ thống điều hướng 3D mang đến trải nghiệm gần giống thực tế hơn. Sự kết hợp giữa AI và đồ họa không gian ba chiều được kỳ vọng sẽ thay đổi cách hàng trăm triệu người sử dụng bản đồ mỗi ngày.

Theo Google, mục tiêu của bản nâng cấp là biến ứng dụng bản đồ từ một công cụ chỉ đường đơn thuần thành một trợ lý du lịch và khám phá thông minh, có khả năng hiểu nhu cầu cá nhân và đưa ra gợi ý phù hợp trong từng tình huống.

Ask Maps: Khi bản đồ trở thành trợ lý AI thực thụ

Trọng tâm của bản cập nhật là tính năng Ask Maps, một hệ thống được xây dựng dựa trên các mô hình AI tiên tiến thuộc nền tảng Gemini.

Với Ask Maps, người dùng có thể đặt câu hỏi cho ứng dụng theo cách tự nhiên như đang trò chuyện với một trợ lý cá nhân. Thay vì chỉ nhập địa điểm hoặc tìm kiếm đơn giản, người dùng có thể mô tả nhu cầu rất cụ thể.

Ví dụ, người dùng có thể hỏi: “Điện thoại tôi sắp hết pin, có chỗ nào gần đây để sạc mà không cần phải xếp hàng mua cà phê không?”

Dựa trên câu hỏi đó, Google Maps sẽ phân tích vị trí hiện tại, các địa điểm xung quanh và thông tin dịch vụ để gợi ý những nơi phù hợp, chẳng hạn như trung tâm thương mại, thư viện, hoặc quán ăn có ổ cắm điện.

Khả năng gợi ý này được xây dựng trên một cơ sở dữ liệu khổng lồ. Google cho biết hệ thống AI của họ phân tích thông tin từ hơn 300 triệu địa điểm trên toàn cầu, cùng với các đánh giá và đóng góp từ cộng đồng hơn 500 triệu người dùng.

Không chỉ vậy, Ask Maps còn có khả năng hiểu thói quen và sở thích cá nhân của người dùng. Nếu trước đây bạn thường tìm nhà hàng chay hoặc quán cà phê yên tĩnh, AI sẽ ưu tiên những địa điểm tương tự khi đưa ra đề xuất.

Tính năng này còn có thể hỗ trợ lập kế hoạch chuyến đi. Người dùng chỉ cần cung cấp danh sách các địa điểm dự định ghé thăm và hỏi xem xung quanh có điều gì thú vị đáng khám phá. Hệ thống sẽ phân tích dữ liệu khu vực và gợi ý các điểm tham quan, nhà hàng hoặc hoạt động phù hợp.

Sau khi chọn địa điểm, Ask Maps cũng có thể giúp người dùng đặt bàn tại nhà hàng, lưu địa điểm vào danh sách cá nhân, hoặc chia sẻ vị trí với bạn bè.

Trải nghiệm điều hướng 3D gần giống đời thực

Nếu Ask Maps đại diện cho bước tiến về trí tuệ nhân tạo, thì Immersive Navigation lại là cuộc cách mạng về trải nghiệm điều hướng.

Google mô tả đây là “sự chuyển đổi hoàn toàn của trải nghiệm dẫn đường”, với hình ảnh được thiết kế lại và hướng dẫn trực quan hơn.

Thay vì chỉ hiển thị bản đồ hai chiều như trước, Immersive Navigation đưa người dùng vào một môi trường 3D sống động. Trong đó, chiếc xe hoặc avatar của người dùng sẽ di chuyển trong không gian mô phỏng gần giống thực tế.

Hệ thống sẽ làm nổi bật các chi tiết quan trọng trên đường như: Làn đường, vạch sang đường, đèn giao thông, biển báo dừng…

Không chỉ vậy, các tòa nhà xung quanh, cầu vượt và địa hình cũng được hiển thị với hình dạng gần giống ngoài đời thật. Điều này giúp người lái xe hoặc người đi bộ nhận biết môi trường xung quanh dễ dàng hơn, đặc biệt tại những giao lộ phức tạp.

Theo Google, mục tiêu của Immersive Navigation là giúp người dùng cảm thấy như đang “nhìn thấy con đường trước mắt”, thay vì chỉ theo dõi các đường kẻ trên bản đồ.

Nhiều tính năng nhỏ nhưng hữu ích

Bên cạnh hai tính năng lớn nói trên, Google Maps cũng nhận được hàng loạt cải tiến nhỏ nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Ứng dụng giờ đây sẽ cung cấp thông báo chi tiết hơn về lộ trình, giúp người dùng hiểu rõ lý do vì sao hệ thống đề xuất một tuyến đường nhất định. Điều này đặc biệt hữu ích khi ứng dụng gợi ý đổi sang tuyến đường thay thế do tắc nghẽn hoặc tai nạn.

Hệ thống hướng dẫn bằng giọng nói cũng được cải tiến để trở nên tự nhiên và mang tính hội thoại hơn, thay vì chỉ là những câu lệnh máy móc.

Một tính năng đáng chú ý khác là gợi ý chỗ đỗ xe khi người dùng sắp đến điểm đến. Google Maps sẽ phân tích khu vực xung quanh để đề xuất các bãi đỗ hoặc khu vực có khả năng tìm được chỗ đậu xe.

Ngoài ra, ứng dụng cũng bổ sung cảnh báo gián đoạn giao thông theo thời gian thực, giúp người dùng nhanh chóng biết về các sự cố trên đường như công trình, tai nạn hoặc đường bị đóng.

Google cho biết tính năng Ask Maps đã bắt đầu được triển khai tại Mỹ cho các thiết bị chạy iOS và Android. Phiên bản dành cho máy tính để bàn sẽ được phát hành vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Immersive Navigation cũng bắt đầu ra mắt tại Mỹ trước, sau đó mở rộng trong vài tháng tới sang các thiết bị iOS, Android, hệ thống xe hơi hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và các mẫu xe tích hợp nền tảng Google.

Với bản nâng cấp lớn này, Google đang đặt cược rằng tương lai của bản đồ số không chỉ nằm ở việc chỉ đường, mà còn ở khả năng hiểu người dùng, dự đoán nhu cầu và tái tạo thế giới thực trong không gian số. Khi AI và đồ họa 3D kết hợp, ứng dụng bản đồ quen thuộc có thể trở thành một trong những trợ lý thông minh quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày.

(Theo Mashable, PCmag)