MacBook Neo đang nhanh chóng cho thấy sức hút mạnh mẽ ngay sau khi ra mắt. Apple vốn nổi tiếng với các thiết bị cao cấp, thường đẩy giá sản phẩm lên mức khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ trước khi mua. Tuy nhiên, danh tiếng đó có thể đã thay đổi đáng kể khi hãng giới thiệu chiếc laptop giá rẻ đầu tiên của mình với chỉ 599 USD.

MacBook Neo có thể là chiếc laptop thành công mới của Apple. Ảnh: Apple

Mặc dù trên mạng vẫn có nhiều tranh luận về cấu hình và một số hạn chế của thiết bị, nhưng những tín hiệu ban đầu cho thấy mẫu máy này hoàn toàn có thể trở thành một trong những chiếc Mac phổ biến nhất của Apple trong thời gian tới.

Lượng máy Mac đổi cũ lấy mới tăng vọt tại Apple Store

Theo một báo cáo từ MacRumors, Apple đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong số lượng máy Mac được mang đến đổi tại các cửa hàng bán lẻ kể từ khi MacBook Neo ra mắt.

Cụ thể, số lượng máy Mac được người dùng mang đi trade-in trong tuần này đã tăng hơn gấp đôi so với mức trung bình của vài tuần trước đó.

Dù Apple cũng đồng thời giới thiệu các mẫu MacBook Pro cao cấp mới sử dụng chip Apple M5 Pro và Apple M5 Max, nhưng nhiều khả năng làn sóng đổi máy chủ yếu xuất phát từ sự quan tâm đến các mẫu Mac giá rẻ hơn.

Phần lớn những thiết bị được mang đi đổi là các laptop Mac đời cũ hoặc thuộc phân khúc thấp, vốn là nhóm người dùng có xu hướng nâng cấp lên những lựa chọn hợp túi tiền hơn như MacBook Air hoặc MacBook Neo.

Một chi tiết khác cho thấy sức hút của các mẫu laptop mới là quy mô của làn sóng đổi máy lần này.

Thông thường, mỗi khi Apple ra mắt sản phẩm mới, lượng thiết bị trade-in tại các cửa hàng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, theo báo cáo, mức tăng trong tuần này cao bất thường, đạt đến mức chưa từng thấy kể từ thời điểm Apple ra mắt những chiếc Mac đầu tiên dùng chip Apple Silicon vào giai đoạn 2020–2021.

Những mẫu máy như MacBook Air và MacBook Pro từng tạo ra một làn sóng nâng cấp lớn khi Apple chuyển từ chip Intel sang kiến trúc riêng. Việc MacBook Neo có thể tạo ra hiệu ứng tương tự, dù chỉ là một mẫu laptop giá rẻ, cho thấy nhu cầu của người dùng đối với dòng Mac giá phải chăng đang rất lớn.

Kỳ vọng doanh số rất cao

Apple gần như chắc chắn sẽ không công bố số liệu bán hàng riêng cho MacBook Neo, nhưng nhiều chuyên gia dự đoán mẫu máy này sẽ có doanh số rất ấn tượng.

MacBook Neo có nhiều màu sắc trẻ trung. Ảnh: Apple

Nhà phân tích nổi tiếng về Apple là Ming-Chi Kuo cho biết trong báo cáo mới nhất rằng lượng xuất xưởng của mẫu Mac giá rẻ sẽ tiếp tục tăng ổn định cho đến cuối năm.

Nhu cầu đặc biệt được kỳ vọng sẽ tăng mạnh vào hai giai đoạn: Mùa tựu trường, khi sinh viên và học sinh tìm kiếm laptop giá phải chăng; Mùa mua sắm cuối năm và kỳ nghỉ lễ, thời điểm laptop thường trở thành mặt hàng quà tặng phổ biến.

Những yếu tố này có thể giúp MacBook Neo trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong dòng Mac trong năm nay.

Có lẽ những người bất ngờ nhất trước sự phổ biến của MacBook Neo chính là những người từng chỉ trích cấu hình của nó, đặc biệt là 8GB RAM.

Tuy nhiên, đối với phần lớn người dùng phổ thông, đây vẫn là cấu hình hoàn toàn đủ cho các nhu cầu cơ bản như: duyệt web, làm việc văn phòng, học tập trực tuyến, xem phim và giải trí.

Với mức giá 599 USD, MacBook Neo trở thành một trong những cách rẻ nhất để bước vào hệ sinh thái MacBook.

Chính sự kết hợp giữa giá thấp, thương hiệu mạnh và hiệu năng đủ dùng có thể khiến chiếc laptop này trở thành một trong những mẫu máy tính xách tay phổ biến nhất năm nay, không chỉ trong hệ sinh thái Apple mà còn trên toàn bộ thị trường laptop.

(Theo PhoneArena, MacRumors)