Động thái này diễn ra tròn một năm sau khi hai bên công bố thỏa thuận. Wiz cung cấp một nền tảng bảo mật giúp bảo vệ các môi trường đám mây lớn bằng cách ngăn chặn và phản ứng với các mối đe dọa an ninh mạng. Phía công ty cho biết dù gia nhập Google Cloud, Wiz vẫn sẽ giữ nguyên thương hiệu và cam kết bảo vệ khách hàng trên mọi môi trường đám mây.

TechCrunch dẫn một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thương vụ được chốt lại sau khi Wiz vượt mốc 1 tỷ USD chỉ số ARR (doanh thu định kỳ hàng năm) vào năm 2025.

Google thông báo mua lại Wiz cách đây 1 năm. Ảnh: Bloomberg

Trong một tuyên bố, Google nhấn mạnh đây là khoản đầu tư của Google Cloud nhằm cải thiện bảo mật đám mây, giúp các tổ chức xây dựng hệ thống nhanh chóng và an toàn trên bất kỳ đám mây hoặc nền tảng AI nào.

Khi các tổ chức lớn ngày càng hoạt động trên nhiều nền tảng đám mây khác nhau, bao gồm Google Cloud, AWS, Azure và Oracle Cloud, việc có được Wiz là một bước đi rõ ràng của Google nhằm giành thêm khách hàng doanh nghiệp bằng một nền tảng bảo mật đa đám mây.

Hai công ty sẽ hợp tác cung cấp một nền tảng bảo mật hợp nhất giúp các tổ chức đối phó với các mối đe dọa nhanh hơn. Đây là nhiệm vụ thiết yếu khi sự trỗi dậy của vibe coding đã làm gia tăng các lỗ hổng bảo mật, đồng thời các cuộc tấn công dựa trên câu lệnh cũng trở nên phổ biến hơn. Wiz đã tận dụng AI để cải thiện khả năng phát hiện và điều tra mối đe dọa ở mọi tầng của môi trường đám mây, từ mã nguồn và cơ sở hạ tầng đến thời gian chạy (runtime).

Google lần đầu tiếp cận Wiz vào năm 2024 với lời đề nghị mua lại trị giá 23 tỷ USD nhưng bị từ chối. CEO Assaf Rappaport khi đó cho rằng doanh nghiệp có thể phát triển lớn hơn nhiều so với mức giá này.

Hai bên nối lại đàm phán trong những tháng đầu năm 2025. Đến tháng 3/2025, Google công bố mua lại Wiz với giá 32 tỷ USD. Thỏa thuận chính thức hoàn tất sau khi vượt qua các cuộc điều tra chống độc quyền và nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý Mỹ vào tháng 11/2025, cũng như Liên minh Châu Âu vào tháng 2/2026.

(Theo TechCrunch)