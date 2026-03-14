iPhone 18 Pro được cho là sẽ ra mắt vào tháng 9 tới cùng với iPhone 18 Pro Max, trong khi phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 18 có thể xuất hiện muộn hơn, thậm chí vào mùa xuân năm 2027. Dù còn nhiều tháng nữa mới đến ngày công bố, hàng loạt thông tin rò rỉ về dòng iPhone Pro mới đã bắt đầu xuất hiện, phần nào phác họa những thay đổi đáng chú ý mà người dùng có thể mong đợi.

Một concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Fpt./YouTube)

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple sẽ không thực hiện một cuộc “đại tu” thiết kế hoàn toàn sau thế hệ iPhone 17 Pro. Thay vào đó, hãng được cho là chọn chiến lược nâng cấp vừa phải nhưng đủ hấp dẫn để thuyết phục người dùng nâng cấp lên thế hệ mới. Dưới đây là 7 thay đổi nổi bật được cho là đang được chuẩn bị cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Dynamic Island nhỏ gọn hơn

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất có thể nằm ở khu vực Dynamic Island. Dù Apple khó có thể loại bỏ hoàn toàn yếu tố thiết kế này ngay lập tức, nhiều tin đồn cho rằng kích thước của Dynamic Island trên iPhone 18 Pro sẽ được thu nhỏ đáng kể.

Kể từ khi xuất hiện lần đầu trên các mẫu iPhone cao cấp, Dynamic Island gần như giữ nguyên kích thước qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, lần này Apple được cho là đã tìm ra cách đặt một số thành phần của hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID xuống dưới màn hình.

Dynamic Island nhỏ hơn. Ảnh: IceUniverse

Nhờ đó, phần khuyết ở phía trên màn hình có thể được thu gọn lại. Một số nguồn tin thậm chí cho rằng Dynamic Island trên iPhone 18 Pro có thể nhỏ hơn khoảng 35% so với phiên bản trên iPhone 17 Pro, giúp màn hình trông liền mạch hơn.

Camera chính có khẩu độ thay đổi

Apple được cho là đang mang một tính năng vốn phổ biến trên máy ảnh chuyên nghiệp lên iPhone. Theo nhiều rò rỉ, camera chính của iPhone 18 Pro Max và có thể cả iPhone 18 Pro sẽ hỗ trợ khẩu độ thay đổi (variable aperture).

Công nghệ này cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp. Trong môi trường ánh sáng mạnh, khẩu độ có thể thu nhỏ để giảm ánh sáng, trong khi ở điều kiện thiếu sáng, khẩu độ mở rộng để thu nhiều ánh sáng hơn.

Không chỉ cải thiện khả năng chụp ảnh trong nhiều điều kiện khác nhau, khẩu độ thay đổi còn cho phép người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh. Điều này giúp tạo hiệu ứng nền mờ tự nhiên hơn, gần giống với các máy ảnh DSLR.

Chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất của dòng iPhone 18 Pro được cho là nằm ở bộ vi xử lý mới mang tên Apple A20 Pro.

Theo các báo cáo trong ngành bán dẫn, con chip này có thể được sản xuất trên tiến trình 2 nanomet, lần đầu tiên Apple áp dụng công nghệ này cho iPhone. Việc thu nhỏ tiến trình sản xuất thường mang lại hai lợi ích lớn: hiệu năng mạnh hơn và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn.

Ngoài CPU và GPU cải tiến, A20 Pro cũng được cho là tích hợp chip mạng thế hệ mới có tên N2. Apple từng giới thiệu chip mạng N1 trên dòng iPhone 17 và N2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện hiệu suất kết nối Wi-Fi đồng thời giảm mức tiêu thụ điện.

Modem di động do Apple tự phát triển

Bên cạnh bộ xử lý mới, Apple cũng được cho là sẽ tiếp tục mở rộng chiến lược tự phát triển modem di động. Theo các tin đồn, iPhone 18 Pro sẽ sử dụng modem C2 do Apple thiết kế.

Trước đó, Apple đã giới thiệu modem C1 trên iPhone 16e và phiên bản C1X trên iPhone Air. Tuy nhiên, hai modem này chưa hỗ trợ chuẩn mạng mmWave 5G.

Modem C2 được cho là sẽ bổ sung khả năng này, giúp thiết bị khai thác tốc độ 5G cao nhất ở những thị trường hỗ trợ. Ngoài ra, modem do Apple tự thiết kế thường có hiệu suất năng lượng tốt hơn, góp phần kéo dài thời lượng pin.

Một số tin đồn còn cho rằng C2 có thể hỗ trợ kết nối 5G thông qua vệ tinh. Nếu điều này trở thành sự thật, người dùng sẽ có thể truy cập Internet ngay cả khi ở những khu vực không có sóng di động truyền thống.

Pin lớn hơn

Dung lượng pin cũng được cho là sẽ tăng nhẹ trên thế hệ iPhone mới. Theo các rò rỉ, iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị viên pin khoảng 5.200 mAh.

Con số này cao hơn so với viên pin 5.088 mAh trên iPhone 17 Pro Max. Mức tăng không quá lớn, nhưng với khả năng tối ưu phần mềm và phần cứng vốn là thế mạnh của Apple, sự cải thiện này có thể mang lại thời lượng sử dụng đáng kể hơn.

Đặc biệt, khi kết hợp với chip A20 Pro tiết kiệm điện và modem mới hiệu quả hơn, tổng thời gian sử dụng pin có thể cải thiện rõ rệt so với thế hệ trước.

Nhiều màu sắc mới lạ hơn

Trong những năm gần đây, Apple bắt đầu mang nhiều màu sắc nổi bật hơn lên các dòng iPhone Pro thay vì chỉ duy trì các tông màu trung tính.

Hình ảnh concept iPhone 18 Pro với các màu sắc mà Apple được cho là đã thử nghiệm. Ảnh: 9to5Mac

Xu hướng này được cho là sẽ tiếp tục với iPhone 18 Pro. Một số tin đồn cho biết Apple đang thử nghiệm các màu sắc mới như nâu, tím và đỏ burgundy.

Dù chưa chắc đây sẽ là các màu chính thức khi sản phẩm ra mắt, giới phân tích cho rằng ít nhất một hoặc hai màu mới độc đáo sẽ xuất hiện trong bảng màu cuối cùng của dòng iPhone 18 Pro.

Thiết kế được tinh chỉnh

Về mặt thiết kế, mặt lưng của iPhone 18 Pro được cho là vẫn giữ phong cách tương tự thế hệ trước. Tuy nhiên, Apple có thể thực hiện một số tinh chỉnh nhỏ để giúp thiết bị trông liền mạch hơn.

Một thay đổi được nhắc đến là sự kết hợp hài hòa hơn giữa khung nhôm và mặt kính. Điều này có thể làm giảm hiệu ứng “hai tông màu” từng xuất hiện trên iPhone 17 Pro, mang lại cảm giác thiết kế thống nhất hơn.

Apple giữ giá bán ổn định?

Một điểm đáng chú ý khác liên quan đến chiến lược giá. Theo nhiều báo cáo, Apple đang nỗ lực giữ giá của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ở mức tương đương với thế hệ trước.

Điều này diễn ra trong bối cảnh chi phí linh kiện, đặc biệt là RAM, đang tăng mạnh. Trong khi đó, một số đối thủ như Samsung đã bắt đầu tăng giá các mẫu flagship mới của mình.

Apple được cho là đang tập trung vào việc quản lý chi phí và tối ưu chuỗi cung ứng để tránh phải tăng giá bán. Nếu thành công, iPhone 18 Pro có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn trong bối cảnh giá smartphone cao cấp ngày càng leo thang trên thị trường toàn cầu.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)