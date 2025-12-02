Với mong muốn mang đến cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em vùng cao, Nous Baby Store đã tham gia chương trình “Nhà thiện nguyện nhí - Góp gạch xây trường”, hướng đến mục tiêu gây quỹ 500 triệu đồng xây dựng điểm trường mầm non cho 180 em nhỏ tại bản Phiêng Thẳm, Sơn La.

Nhắc đến Nous Baby Store, nhiều mẹ bỉm sẽ nhớ ngay đến một trong những cửa hàng mẹ & bé nổi bật, nơi có đủ mọi thứ từ đồ sơ sinh, sữa, bỉm, vitamin, đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng nhập khẩu.

Điều khiến Nous Baby Store khác biệt không chỉ ở danh mục hàng hóa đa dạng, mà ở cách cửa hàng luôn đặt sự an tâm của mẹ và sức khỏe của trẻ lên hàng đầu.

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình thiện nguyện, chị Hồ Thị Liên - đại diện Nous Baby Store cho biết: “Khi tham gia chiến dịch, chúng tôi không chỉ mang đến khách hàng sản phẩm chất lượng, mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Một hành động nhỏ tại cửa hàng có thể thay đổi tương lai của nhiều em nhỏ vùng cao”.

Tại Nous Baby Store, đội ngũ tư vấn luôn chủ động giới thiệu thông tin về chiến dịch đến từng khách hàng. Nhiều phụ huynh cho biết họ thấy việc mua sắm trở nên ý nghĩa hơn khi có thể đóng góp cho trẻ em ở nơi xa xôi đang cần hỗ trợ.

Trong chiến dịch lần này, Nous Baby Store đã xuất sắc đạt hạng mục top 1 - Tiên phong kết nối của nhãn hàng tổ chức sự kiện. Sự đồng hành của Nous Baby Store và nhiều cửa hàng khác góp phần giúp chiến dịch “Góp gạch xây trường” lan tỏa sâu rộng, chạm đến trái tim của hàng nghìn phụ huynh trên cả nước.

Đợt 1 của chiến dịch đã chính thức khép lại và trong thời gian tới, đợt 2 sẽ tiếp tục được triển khai với quy mô mở rộng hơn, để có thêm nhiều cửa hàng và gia đình cùng tham gia hành trình gieo mầm tri thức cho trẻ em vùng cao. Tham gia chương trình này, Nous Baby Store mong muốn khẳng định vai trò của một thương hiệu bán lẻ mẹ & bé không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn đề cao trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia.

(Nguồn: Nous Baby Store)