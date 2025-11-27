Anh Nguyễn Văn Lợi (SN 1977, ở khu phố 7, phường Vĩnh Hội, TPHCM) là nhân vật trong bài viết: “Nuôi 4 người bệnh, anh bán vé số rơi nước mắt khi nghe mẹ nói muốn ăn thịt gà”, đăng trên Báo VietNamNet ngày 6/11 vừa qua.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 83.594.529 đồng của bạn đọc giúp đỡ anh Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: Hà Nguyễn

Anh Lợi là người đàn ông có cuộc sống vất vả, bi đát ở khu phố 7. Một mình anh gồng gánh nuôi 4 người thân cùng mắc bệnh, không ai còn khả năng lao động.

Hiện anh sống trong căn nhà cấp 4 cùng mẹ ruột tên Trần Thị Ẩn (SN 1941), anh trai Nguyễn Trung Tú (SN 1975), em út Nguyễn Tấn Tài (SN 1981) và con trai Nguyễn Văn Lộc (SN 2009).

Mẹ anh từng bị tai nạn tổn thương cột sống. Bác sĩ chỉ định mổ nhưng gia đình không có tiền nên anh Lợi đưa mẹ về nhà chăm sóc. Hiện, bà Ẩn không thể đi lại, chỉ nằm một chỗ.

Em trai anh Lợi là Nguyễn Tấn Tài bất ngờ phát bệnh tâm thần vào năm 22 tuổi. Khi lên cơn, anh Tài thường tấn công những người xung quanh. Để giữ an toàn cho bản thân, hàng xóm, anh Lợi đành xích chân em trai vào cột nhà.

Em trai phát bệnh không lâu, vợ anh Lợi sinh con trai đầu lòng song cháu bé không phát triển bình thường. Dù đã 16 tuổi nhưng trí óc em chỉ như đứa trẻ lên 2.

Mấy năm trước, anh Nguyễn Trung Tú (anh trai anh Lợi) cũng cũng phát bệnh lao, phổi không thể lao động. Mới đây, anh Tú bệnh nặng, phải vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị.

Anh trai không có vợ con, gia cảnh khó khăn nên anh Lợi phải chăm nuôi. Sáng dậy, anh loay hoay chăm mẹ rồi lại nấu cơm cho con và em trai bệnh tật. Sau đó, anh vào viện thăm nuôi anh Tú. Cứ thế, cả ngày dài anh căng mình, vắt kiệt sức lực chăm 4 người thân ốm đau, bệnh tật.

Để có tiền trang trải cuộc sống, cứ chiều tối, anh Lợi lại dắt theo cậu con trai của mình đi bán vé số dạo. Hai cha con rong ruổi khắp các ngõ ngách, phố xá, quán nhậu… cho đến khuya mới trở về nhà. Mỗi tối, anh chỉ bán được hơn trăm tờ vé số. Số tiền lời ít ỏi không đủ để trang trải cho bữa ăn của cả gia đình bệnh tật.

Sau khi hoàn cảnh của anh Lợi được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay, hỗ trợ số tiền 83.594.529 đồng. Nhận số tiền từ tình cảm bạn đọc trao tặng, anh Lợi xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo VietNamNet, các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình lúc khó khăn.

Anh chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc và bất ngờ. Đối với tôi và gia đình, đây là số tiền rất lớn và vô cùng ý nghĩa. Với số tiền này, tôi sẽ đóng viện phí cho anh trai, mua thuốc điều trị bệnh cho mẹ, cho em Tài, cho con và trả những khoản nợ trước đây đã vay để trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho người thân”.