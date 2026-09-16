Khi “có công nghệ” chưa đồng nghĩa với “chuyển đổi số”

Nhắc tới chuyển đổi số, người ta thường nghĩ đến việc thay đổi cách vận hành và kinh doanh bằng công nghệ. Nhưng với một quán chè nhỏ ở chợ Cồn, hay một hộ sản xuất đặc sản địa phương, câu hỏi đầu tiên thường thực tế hơn nhiều: bắt đầu từ đâu, đưa sản phẩm lên nền tảng thế nào, nhận và quản lý đơn ra sao, hay sử dụng các công cụ hỗ trợ bán hàng như thế nào.

Công nghệ và điện thoại thông minh có thể đã sẵn có, nhưng để những công cụ đó thực sự trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh,người bán vẫn cần biết cách sử dụng sao cho phù hợp với nhu cầu và cách vận hành của mình.

Một hộ kinh doanh mở gian hàng trên ứng dụng mới chỉ là bước đầu. Chuyển đổi số thực sự diễn ra khi người bán có thể chủ động sử dụng công nghệ trong công việc hằng ngày, từ cập nhật sản phẩm, xử lý đơn hàng đến triển khai khuyến mại và quản lý thêm một kênh bán mới.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà TP. Đà Nẵng đang thúc đẩy khi đưa chuyển đổi số đi sâu hơn vào hoạt động kinh tế cơ sở. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa TP. Đà Nẵng và Grab Việt Nam, hai bên đang triển khai loạt hoạt động nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương và chủ thể sản phẩm địa phương từng bước tiếp cận môi trường số.

Đà Nẵng và Grab triển khai nhiều sáng kiến hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, tiểu thương.

Với một thành phố nơi thương mại, dịch vụ, du lịch và đặc sản địa phương gắn bó chặt chẽ như Đà Nẵng, việc số hóa các hộ kinh doanh nhỏ không chỉ tạo thêm công cụ bán hàng cho người dân, mà còn mở thêm những điểm kết nối giữa sản phẩm địa phương với người tiêu dùng và du khách.

Đưa công cụ số đến gần hơn với tiểu thương

Từ định hướng đó, một trong những hoạt động trọng tâm Grab đang triển khai cùng TP. Đà Nẵng là trực tiếp đến các khu chợ và tuyến phố thương mại để hỗ trợ người bán làm quen với các công cụ số. Thay vì chỉ giúp mở kênh đăng ký trực tuyến và để người bán tự tìm hiểu, đội ngũ Grab hướng dẫn hộ kinh doanh các thao tác từ đăng ký gian hàng trên GrabFood, GrabMart, cập nhật thông tin và hình ảnh sản phẩm, quản lý đơn hàng cho đến triển khai chương trình khuyến mại.

Hoạt động này có thể không phải thay đổi lớn nếu nhìn riêng lẻ. Nhưng với một người vốn quen bán hàng trực tiếp, việc chủ động nhận một đơn hàng trên điện thoại, cập nhật sản phẩm hay quản lý thêm một kênh bán lại là sự thay đổi rất cụ thể trong cách vận hành.

Tiểu thương được hướng dẫn mở gian hàng và làm quen với việc quản lý đơn hàng trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, TP. Đà Nẵng và Grab còn ra mắt mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số”, hướng đến xây dựng Chợ Cồn thành khu chợ kiểu mẫu về chuyển đổi số. Theo đó, Grab phối hợp cùng Ban Quản lý Chợ Cồn hỗ trợ tiểu thương mở gian hàng trên GrabFood, GrabMart và làm quen với cách tiếp nhận, xử lý đơn trực tuyến.

Là một trong những gian hàng được đội ngũ Grab hỗ trợ “lên app”, anh Bùi Tuấn Đạt, chủ gian hàng Xoa xoa hạt lựu Cô Châm cho biết dù có chút bỡ ngỡ khi lần đầu nhận đơn, giao đơn nhưng anh vẫn nhanh chóng làm quen nhờ giao diện ứng dụng rõ ràng, thân thiện. “Giờ đơn online chiếm khoảng 30% doanh thu của quán mỗi ngày. Nếu chỉ bán trực tiếp thì khó có được mức đó”, anh Đạt chia sẻ thêm.

Cùng với Chợ Cồn, Grab cũng đưa vào hoạt động không gian mua sắm trực tuyến “OCOP - Đặc sản Đà Nẵng” trên ứng dụng, tập hợp các sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số. Với các chủ thể sản xuất, việc hiện diện trên Grab không chỉ là có thêm một điểm bán. Sản phẩm vốn phụ thuộc vào việc khách biết tới thương hiệu, tìm đúng cửa hàng hay ghé đúng địa điểm nay có thêm cơ hội xuất hiện tại nơi người tiêu dùng đang tìm kiếm và mua sắm.

Hơn 84 chủ thể sản xuất kinh doanh OCOP và 14 điểm cửa hàng/ trưng bày và bán sản phẩm được hỗ trợ chuẩn hoá dữ liệu số.

Điểm đáng chú ý là việc đưa các sản phẩm OCOP “lên app” không đơn thuần là tạo một danh sách sản phẩm. Việc chuẩn hóa dữ liệu, hình ảnh và câu chuyện sản phẩm giúp tăng khả năng được khám phá và giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn nguồn gốc, đặc trưng và giá trị của từng đặc sản địa phương.

Việc hiện diện trên nền tảng cũng giúp kết nối nhiều khâu trong hành trình mua sắm, từ tìm kiếm thông tin, lựa chọn và đặt mua sản phẩm đến giao nhận. Nhờ đó, sản phẩm địa phương có thêm một kênh tiếp cận người tiêu dùng bên cạnh các điểm bán truyền thống.

Song song với việc hỗ trợ người bán hiện diện trên nền tảng, các hoạt động ưu đãi và truyền thông cũng được triển khai nhằm khuyến khích người dùng khám phá, mua sắm tại Chợ Cồn và các gian hàng OCOP địa phương một cách thuận tiện, tiết kiệm hơn.

Lệ Thanh