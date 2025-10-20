Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025 có chủ đề “Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu”. Trong khuôn khổ phiên thảo luận, các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc tìm ra động lực tăng trưởng mới, và đồng thuận rằng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có thể trở thành những chìa khóa quan trọng.

Nhiều tiềm năng lớn để bứt phá

Từ chia sẻ của các diễn giả, có thể thấy, câu chuyện đổi mới sáng tạo bắt đầu từ việc phá vỡ các rào cản truyền thống thông qua hợp tác và thử nghiệm, và Việt Nam sở hữu nhiều tiềm năng lớn để làm được điều đó.

Sau gần 4 thập kỷ kể từ Đổi mới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc hội nhập, phát triển đất nước.

Từ những tập đoàn, doanh nghiệp tiên phong, đưa hàng trăm thương hiệu quốc tế vào Việt Nam, kiến tạo hệ sinh thái bán lẻ, hàng không, tài chính, công nghệ và giáo dục… đến những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tất cả cùng góp phần khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Những thành quả này là minh chứng rõ ràng rằng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam có khát vọng, năng lực và tầm vóc để cạnh tranh công bằng trên trường quốc tế.

Tuy vậy, trong giai đoạn phát triển mới, bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều thách thức và các động lực tăng trưởng dần tới hạn, đất nước cần những tiếp cận mới, trong đó khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực then chốt giải quyết các vấn đề cốt lõi.

Tại Diễn đàn, GS.TS Hoàng Văn Cường - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội khoa học Kinh tế Việt Nam và ông Trần Quốc Khánh, Thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi về hướng đi mới, những động lực và mô hình mới cho phát triển kinh tế Việt Nam.

Theo nhận định của các chuyên gia, cần tiếp cận ngay từ đầu ở những mô hình kinh tế mới, để tạo ra chỗ đứng của mình trong chuỗi giá trị ở phân khúc cao. Điển hình như trong sản xuất UAV (máy bay không người lái) hay chip bán dẫn, chuyển từ “hội nhập chân thành” sang “hội nhập thông minh hơn” và từ bị động sang tự chủ hơn.

“Các quốc gia khác làm được thì chúng ta cũng làm được, bởi chúng ta có nhiều lợi thế như dân số trẻ, trí tuệ và ham công nghệ”, ông Trần Quốc Khánh nhấn mạnh.

Đồng tình với các diễn giả về tiềm năng kinh tế số và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, ông Mã Tuấn Trọng - CEO Grab Việt Nam chia sẻ: “Grab vô cùng tự tin khi nhìn vào tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đó là lý do vì sao Việt Nam luôn là một trong những thị trường trọng điểm của tập đoàn Grab”.

Tin tưởng vào tiềm năng này, Grab cũng đã lựa chọn Việt Nam để thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ở TP.HCM từ năm 2017, với mục tiêu thu hút, đào tạo nhân tài công nghệ để phục vụ cho đất nước. Hơn 10 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Grab là một trong số những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kinh tế số và kinh tế chia sẻ, đồng thời thổi một luồng sinh khí mới cho lĩnh vực kinh tế số, đại diện cho một mô hình kinh tế mới ở Việt Nam.

Đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo hiệu quả và nhanh chóng

Tại sự kiện, ông Mã Tuấn Trọng - CEO Grab Việt Nam đưa ra 4 đề xuất giúp doanh nghiệp Việt có thể ứng dụng trong tiến trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Một là cần thúc đẩy các mối quan hệ đa phương - không chỉ doanh nghiệp với doanh nghiệp mà còn là doanh nghiệp với nhà nước. “Chỉ khi cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, tận dụng thế mạnh của nhau, chúng ta mới có thể đưa ra những chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo một cách hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất”, CEO Grab Việt Nam nói.

Ông Mã Tuấn Trọng - CEO Grab Việt Nam chia sẻ trong phiên thảo luận

Hai là thúc đẩy một môi trường thử nghiệm an toàn cho doanh nghiệp. Đây là điểm mà theo ông Trọng, Chính phủ có thể hỗ trợ các doanh nghiệp rất nhiều trong việc đưa ra môi trường thử nghiệm sandbox an toàn, có kiểm soát. Nhờ đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể tự tin thử nghiệm công nghệ mới.

Thứ ba, đại diện Grab Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư chiến lược vào cơ sở hạ tầng dữ liệu bởi đây là tài sản rất quan trọng trong kỷ nguyên số. Một hệ thống hạ tầng an toàn, bảo mật đồng thời ứng dụng dữ liệu hiệu quả sẽ giúp các doanh nghiệp có thể khai thác tối đa dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhanh hơn. Tuy nhiên, vị CEO này cũng lưu ý việc khai thác dữ liệu cần đảm bảo tính an toàn và bảo mật để tạo được niềm tin với người tiêu dùng và Chính phủ.

Cuối cùng, ông Trọng khẳng định, việc đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cần đặt trọng tâm vào người dùng. “Đôi khi chạy đua công nghệ sẽ khiến chúng ta quên mất mục tiêu cốt lõi. Thế nhưng, sự thành công của đổi mới sáng tạo được quyết định bởi việc nó có giải quyết được nhu cầu và vấn đề thực tế của người dùng hay không”, CEO Grab Việt Nam kết luận.

Lệ Thanh